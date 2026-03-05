Σχολική χρονιά 2026-27: Ανοιχτές οι πλατφόρμες για την εγγραφή σε νηπιαγωγεία και δημοτικά

Σε πλήρη λειτουργία είναι οι πλατφόρμες εγγραφής στην Α' δημοτικού και στο νηπιαγωγείο.

Η προθεσμία εγγραφών στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της επικράτειας είναι η 23η Μαρτίου 2026.

Οι γονείς και κηδεμόνες, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TaxisNet, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω των ειδικών πλατφορμών:

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω των πλατφορμών:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr για τα νηπιαγωγεία και

https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr για τα δημοτικά σχολεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, η διαδικασία πραγματοποιείται με πλήρη διαφάνεια, ασφάλεια και ταχύτητα, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση για όλους. Η τελική κατανομή των μαθητών και μαθητριών στις σχολικές μονάδες θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, βάσει της μόνιμης διεύθυνσης κατοικίας και των ισχυουσών σχολικών περιφερειών.