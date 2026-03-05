Σχολική χρονιά 2026-27: Ανοιχτές οι πλατφόρμες για την εγγραφή σε νηπιαγωγεία και δημοτικά
Σε πλήρη λειτουργία οι πλατφόρμες για τις εγγραφής
Σε πλήρη λειτουργία είναι οι πλατφόρμες εγγραφής στην Α' δημοτικού και στο νηπιαγωγείο.
Η προθεσμία εγγραφών στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της επικράτειας είναι η 23η Μαρτίου 2026.
Οι γονείς και κηδεμόνες, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TaxisNet, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω των ειδικών πλατφορμών:
Οι εγγραφές πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω των πλατφορμών:
- https://proti-eggrafi.services.gov.gr για τα νηπιαγωγεία και
- https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr για τα δημοτικά σχολεία.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, η διαδικασία πραγματοποιείται με πλήρη διαφάνεια, ασφάλεια και ταχύτητα, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση για όλους. Η τελική κατανομή των μαθητών και μαθητριών στις σχολικές μονάδες θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, βάσει της μόνιμης διεύθυνσης κατοικίας και των ισχυουσών σχολικών περιφερειών.