ΗΠΑ: Οι Ρεπουμπλικάνοι στη Γερουσία μπλοκάρουν ψήφισμα για τον περιορισμό του πολέμου με το Ιράν
Η Γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε πρόταση που θα απαιτούσε έγκριση του Κογκρέσου για περαιτέρω στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, με τους Ρεπουμπλικάνους να στηρίζουν την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ στη σύγκρουση που κλιμακώνεται στη Μέση Ανατολή.
Οι Ρεπουμπλικάνοι στη Γερουσία απέρριψαν την Τετάρτη προσπάθεια να σταματήσει η πολεμική επιχείρηση της κυβέρνησης Τραμπ κατά του Ιράν, εκφράζοντας στήριξη στη σύγκρουση που έχει ήδη επεκταθεί σε μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής.
Το νομοσχέδιο, γνωστό ως war powers resolution, απορρίφθηκε με 47 ψήφους υπέρ και 53 κατά. Η ψηφοφορία κινήθηκε σε μεγάλο βαθμό κατά μήκος των κομματικών γραμμών, με τον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Ραντ Πολ από το Κεντάκι να ψηφίζει υπέρ της πρότασης και τον Δημοκρατικό Τζον Φέτερμαν από την Πενσιλβάνια να τάσσεται κατά.
Η πρόταση θα απαιτούσε την έγκριση του Κογκρέσου πριν από οποιαδήποτε νέα στρατιωτική επίθεση, δίνοντας στους νομοθέτες τη δυνατότητα να παρέμβουν στην απόφαση για τη συνέχιση του πολέμου. Η ψηφοφορία ανάγκασε τους γερουσιαστές να πάρουν σαφή θέση για μια σύγκρουση που επηρεάζει την τύχη των Αμερικανών στρατιωτών, χιλιάδων άλλων ανθρώπων και τη συνολική σταθερότητα της περιοχής.