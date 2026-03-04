Ιράκ: Μπλακάουτ σε όλο το ηλεκτρικό δίκτυο

Διακοπή ρεύματος σε εθνικό επίπεδο, βιώνει το Ιράκ, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, χωρίς να διευκρινίσουν την αιτία.

«Το δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι εντελώς εκτός λειτουργίας σε όλες τις επαρχίες» του Ιράκ, ανακοίνωσε το ιρακινό Υπουργείο Ηλεκτρισμού.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων INA, το υπουργείο πρόσθεσε ότι οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και οι γραμμές μεταφοράς αρχίζουν να επαναλειτουργούν.

⚡️ Total blackout in Iraq



Electricity has gone out across the entire country, according to Iraq’s Ministry of Electricity. pic.twitter.com/A4t9rmYGMS — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2026

Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να φύγουν από το Ιράκ το συντομότερο δυνατόν, με μια ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Οι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται στο Ιράκ προτρέπονται εντόνως να φύγουν μόλις μπορέσουν να το πράξουν με ασφάλεια και, εν αναμονή, να προφυλάσσονται. Εάν μπορούν να εγκαταλείψουν το έδαφος (του Ιράκ) με ασφαλή τρόπο, πρέπει να το κάνουν τώρα», αναφέρεται σε αυτήν την ανακοίνωση.

Πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράκ ανέφεραν λίγο νωρίτερα ότι αναχαιτίστηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή του αεροδρομίου της Βαγδάτης.

