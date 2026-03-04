Μεταξουργείο: Εντοπίστηκε σορός στο κτίριο που ξέσπασε η πυρκαγιά

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο.

Νωρίτερα, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση της Πυροσβεστικής δεν είχε εντοπιστεί κάποιο άτομο μέσα στο οίκημα, ωστόσο, όσο η επιχείρηση κατάσβεσης εξελισσόταν, εντοπίστηκε η σορός ενός ατόμου.

Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο ακατοίκητου κτιρίου και δεν υπάρχει ανησυχία για επέκταση.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Κεραμεικού, από το ύψος της οδού Κολωνού, στην περιοχή του Μεταξουργείου.

Διαβάστε επίσης