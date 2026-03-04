Βρετανία: Το drone που στόχευσε τη βρετανική βάση στην Κύπρο δεν προήλθε από το Ιράν

Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ισχυρίστηκε ότι το drone που στόχευσε τη βάση της Βασιλικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ακρωτήρι στην Κύπρο δεν εκτοξεύθηκε από το Ιράν, χωρίς να διευκρινίσει από πού προήλθε η επίθεση.

Το Ακρωτήρι, νοτιοδυτικά της Λεμεσού, είναι μία από τις δύο βρετανικές βάσεις που διατηρεί το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κύπρο από το 1960. Εκτός από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, φιλοξενεί και οικογένειες εν ενεργεία προσωπικού.

Σε ενημέρωση του στο «X», το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι προμήθευσε συστήματα αεράμυνας σε βρετανικές και συμμαχικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Ελικόπτερα του βασιλικού βρετανικού Ναυτικού, οπλισμένα με πυραύλους, θα φτάσουν στην Κύπρο τις επόμενες ημέρες, προστέθηκε στην ανακοίνωση.

Update on UK operations in the Middle East: 04 March 2026 ⬇️ pic.twitter.com/LkE1D4Fuek — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) March 4, 2026

Η φρεγάτα «Κίμων» ανεφοδιάζεται στη Λεμεσό

Νωρίτερα σήμερα, η φρεγάτα «Κίμων» έφθασε στην Κύπρο. Το απόγευμα, ο φακός του Newsbomb.gr κατέγραψε το εντυπωσιακό πλοίο να καταφθάνει στο λιμάνι της Λεμεσού για ανεφοδιασμό.

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

