Επιμένει ο Κουτσούμπας για τα drones και τη Σούδα

«Ας κλείσουν οι βάσεις, όσο διαρκεί ο πόλεμος», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Επιμένει ο Κουτσούμπας για τα drones και τη Σούδα
Επιμένει ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή καταγγελία του ότι από τα τέσσερα drones που κατευθύνθηκαν προς την Κύπρο, τα δύο είχαν στόχο τη Σούδα.

«Για αυτό την επόμενη μέρα αποφασίστηκε η μεταφορά των Patriot στην Κάρπαθο», τόνισε μιλώντας στο ACTION24.

Επιπλέον τόνισε ότι πρέπει «να κλείσουν οι βάσεις, όσο διαρκεί ο πόλεμος», υπογραμμίζοντας αναφερόμενος στην κυβέρνησης: «Ας κάνει το στοιχειώδες».

Νωρίτερα πάντως σχετικά με την πρωινή καταγγελία Κουτσούμπα, σύμφωνα με την οποία δύο από τα τέσσερα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα, ο κ. Δένδιας σε τηλεοπτική του συνέντευξη απάντησε: «Δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση και θεωρώ ότι θα την είχαμε».

