Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ είναι κοντά στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης κατά του Ιράν
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο στόχος της επιχείρησης είναι η καταστροφή ιρανικών εκτοξευτών και εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν με τους στόχους της Επιχείρησης «Επική Οργή» εναντίον του Ιράν.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο στόχος της επιχείρησης είναι η καταστροφή ιρανικών εκτοξευτών και εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων, καθώς και εγκαταστάσεων που σχετίζονται με στρατιωτικές υποδομές.
«Είμαστε σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης - να καταστρέψουμε τους εκτοξευτές πυραύλων τους, τα εργοστάσιά τους και τον στόλο τους, ώστε να μην μπορέσουν ποτέ ξανά να κρυφτούν πίσω τους για να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Ρούμπιο.