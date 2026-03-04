Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ είναι κοντά στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης κατά του Ιράν

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο στόχος της επιχείρησης είναι η καταστροφή ιρανικών εκτοξευτών και εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ είναι κοντά στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης κατά του Ιράν
AP
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν με τους στόχους της Επιχείρησης «Επική Οργή» εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο στόχος της επιχείρησης είναι η καταστροφή ιρανικών εκτοξευτών και εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων, καθώς και εγκαταστάσεων που σχετίζονται με στρατιωτικές υποδομές.

«Είμαστε σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης - να καταστρέψουμε τους εκτοξευτές πυραύλων τους, τα εργοστάσιά τους και τον στόλο τους, ώστε να μην μπορέσουν ποτέ ξανά να κρυφτούν πίσω τους για να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Ρούμπιο.

