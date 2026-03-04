Ταινία «γροθιά» για τη σχολική βία από μαθητές δημοτικού στον Βόλο

Ταινίαγια το φαινόμενο της σχολικής βίας και εκφοβισμού, δημιούργησαν μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αλλης Μεριάς και την ανάρτησαν στο κανάλι τους στο YouTube, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας που τιμάται την Παρασκευή 6 Μαρτίου.

«Δώσε μου πνοή» ο τίτλος της μικρού μήκους ταινίας, η οποία μέσα σε τέσσερα μόλις λεπτά αποκαλύπτει το πρόβλημα της σχολικής βίας σε όλη του τη διάσταση.

Την ταινία δημιούργησε η κινηματογραφική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Αλλης Μεριάς «Απίθανοι 9» και έντυσε με το τραγούδι του, «Πνοή», ο Στέφανος Κάκκος.

Τα γυρίσματα έγιναν στον χώρο του σχολείου, με φόντο το φυσικό περιβάλλον του Πηλίου. Οι μαθητές παρομοιάστηκαν με λουλούδια που αν κάποιος τα προσέξει μεγαλώνουν, αλλά αν κάποιος τα πατήσει πληγώνονται.

Πλάνα μαθητών που είτε είναι αποκλεισμένοι από έναν αγώνα μπάσκετ, είτε μένουν μόνοι τους στα διαλείμματα, είτε δέχονται πειράγματα μέσα στην τάξη, είτε γίνονται στόχος ακόμη και χτυπημάτων από συμμαθητές τους, αποκαλύπτουν το φαινόμενο της σχολικής βίας σε όλη του τη διάσταση, αλλά και πώς μπορεί η κατάσταση να αλλάξει όταν τα ίδια παιδιά φροντίζουν γι’ αυτό.

«Το σχολείο δεν είναι οι τοίχοι. Είναι τα παιδιά. Και το σχολείο είναι γεμάτο όταν χωράνε όλοι», το ηχηρό μήνυμα που στέλνουν οι μαθητές με την ταινία τους.

Διαβάστε επίσης