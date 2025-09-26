Συμπλοκή μεταξύ μαθητών στο Ηράκλειο - Στο νοσοκομείο 12χρονος

Σε περιστατικό σχολικής βίας μετατράπηκε ένα ήρεμο πρωινό διάλειμμα σε γυμνάσιο του δήμου Μινώα Πεδιάδος στην Κρήτητην Πέμπτη (25/09), όταν δύο συμμαθητές της Α’ Τάξης ήρθαν σε συμπλοκή με μπουνιές, προκαλώντας ανησυχία στη σχολική κοινότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αγόρια, που μέχρι πρόσφατα ήταν φίλοι, διαφώνησαν για ασήμαντο λόγο και πιάστηκαν στα χέρια, σύμφωνα με μαρτυρίες, το πρωί της Πέμπτης.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 12χρονος τραυματίστηκε κάτω από το μάτι, παρουσιάζοντας οίδημα, σύμφωνα με τη neakriti.gr.

Αμέσως μεταφέρθηκε από τον διευθυντή του σχολείου στο Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, τα τραύματα ήταν επιπόλαια, και το παιδί επέστρεψε στο σπίτι του την ίδια ημέρα. Σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε εξέταση από ιατροδικαστή.

Ο 13χρονος συμμαθητής του, που συμμετείχε στη συμπλοκή, έλαβε διήμερη αποβολή και παραμένει στο σπίτι, χωρίς να έχει υποστεί τραυματισμό.

Ο διευθυντής του γυμνασίου χαρακτήρισε το περιστατικό «πολύ σοβαρό και απαράδεκτο», επισημαίνοντας ότι δεν υπήρχε ιστορικό σχολικού εκφοβισμού ούτε προς το ένα ούτε προς το άλλο παιδί.

