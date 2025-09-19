Ίλιον: Συμπλοκή μεταξύ μαθητών σε σχολείο - Τραυματίστηκε 13χρονη στο πρόσωπο
Το περιστατικό καταγράφηκε σε Γυμνάσιο την ώρα που οι μαθητές αποχωρούσαν από το σχολείο
Συμπλοκή μεταξύ μαθητών σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε σχολείο στο Ίλιον.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε Γυμνάσιο την ώρα που οι μαθητές αποχωρούσαν από το σχολείο.
Σύμφωνα με την αστυνομία από τη συμπλοκή τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο μία 13χρονη μαθήτρια, πιθανότατα από γροθιά.
Για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού γίνεται προανάκριση από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Ιλίου.
