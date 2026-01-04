Πάτρα: Αυτός είναι ο 30χρονος που σκότωσαν στο ξύλο σε νυχτερινό κέντρο μετά από καυγά

Η λογομαχία εξελίχθηκε σε βίαιη συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 30χρονος δέχθηκε αλλεπάλληλα και σφοδρά χτυπήματα, κυρίως στο κεφάλι και στο σώμα

Δημήτρης Δρίζος

Βαριά σκιά πένθους έχει πέσει στην Πάτρα μετά τον τραγικό θάνατο του 30χρονου Κώστα, ο οποίος κατέληξε τα ξημερώματα έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό που, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο της πόλης.

Συγγενικά του πρόσωπα που βρίσκονταν στο σημείο έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού και παραμένουν σε κατάσταση σοκ, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσουν την απώλεια.

Το μοιραίο περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα στο νυχτερινό κατάστημα, όπου διασκέδαζαν δύο διαφορετικές παρέες. Για ασήμαντη αιτία, όπως υποστηρίζουν συγγενείς του θύματος, δημιουργήθηκε ένταση που μέσα σε λίγα λεπτά πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Η λογομαχία εξελίχθηκε σε βίαιη συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 30χρονος δέχθηκε αλλεπάλληλα και σφοδρά χτυπήματα, κυρίως στο κεφάλι και στο σώμα.

Αμέσως μετά τον ξυλοδαρμό, συγγενείς του Κώστα τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, εμφανώς σοκαρισμένοι από όσα είχαν προηγηθεί. Οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία και ο 30χρονος υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα.

Έξω από το νοσοκομείο συγκεντρώθηκαν συγγενείς και φίλοι, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο.

Την ίδια ώρα, η αστυνομία βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φερόμενοι ως δράστες έχουν ταυτοποιηθεί και είναι πρόσωπα γνωστά στις Αρχές, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Παράλληλα, έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας έξω από το νοσοκομείο και στο σημείο του περιστατικού, με κλούβες των ΜΑΤ, υπό τον φόβο επεισοδίων και αντιποίνων.

Τα μέλη της παρέας του θύματος δίνουν καταθέσεις, περιγράφοντας τις στιγμές που οδήγησαν στο αιματηρό συμβάν.

