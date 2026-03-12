Πόλεμος στο Ιράν: Περίπου 47.000 Αμερικανοί επέστρεψαν στις ΗΠΑ

Το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ είπε πως βοήθησε άμεσα 32.000 άτομα να επιστρέψουν στη χώρα

Πόλεμος στο Ιράν: Περίπου 47.000 Αμερικανοί επέστρεψαν στις ΗΠΑ

Στρατιωτικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας 

Περίπου 47.000 Αμερικανοί επέστρεψαν στις ΗΠΑ μετά την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο ναύλωσε σχεδόν 50 πτήσεις τσάρτερ για τον επαναπατρισμό των υπηκόων του.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε δεχθεί επικρίσεις ως προς αυτό, για μια προφανή έλλειψη σχεδιασμού μετά την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων την 28η Φεβρουαρίου και διπλασίασε τις προσπάθειες για να το αντιμετωπίσει.

Εκ των 47.000 ανθρώπων, το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ είπε πως βοήθησε άμεσα 32.000 άτομα να επιστρέψουν στη χώρα, με πτήσεις τσάρτερ ή εμπορικές πτήσεις χάρη στη συγκρότηση μιας ειδικής ομάδας.

Η σφραγίδα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διακρίνεται στο βήμα της αίθουσας ενημέρωσης στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσινγκτον,

«Στο τέλος της ημέρας σήμερα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 48 πτήσεις και θα έχει απομακρύνει με πλήρη ασφάλεια χιλιάδες Αμερικανούς από τη Μέση Ανατολή», δήλωσε ένας αξιωματούχος που δεν θέλησε να κατονομαστεί, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, πως η προσφορά διαθέσιμων θέσεων υπερβαίνει τη ζήτηση, με τους περισσότερους Αμερικανούς να έχουν επιλέξει να φύγουν μέσω της εμπορικής οδού.

«Προτείναμε επιλογές αναχώρησης σε σχεδόν όλους τους Αμερικανούς της περιοχής, που μας ζήτησαν βοήθεια», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Οι Αμερικανοί υπήκοοι μπορούν να επιβιβαστούν δωρεάν σε αυτές τις πτήσεις τσάρτερ που οργανώνει η Ουάσινγκτον.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ μπορεί μέσω ενός έκτακτου ταμείου να χρηματοδοτεί τα δρομολόγια.

