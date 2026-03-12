Νετανιάχου στους Ιρανούς: Ο δρόμος προς την ελευθερία είναι κοντά αλλά βρίσκεται στα χέρια σας

Μήνυμα προς τους Ιρανούς για την αλλαγή καθεστώτος αλλά και τους στόχους του πολέμου έθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε στον ιρανικό λαό ότι η «στιγμή» που θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν την ελευθερία τους «πλησιάζει». Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι στόχοι του πολέμου είναι η καταστροφή των πυραυλικών και πυρηνικών ικανοτήτων του Ιράν αλλά και η δημιουργία συνθηκών για την πτώση του ιρανικού καθεστώτος.

«Εργαζόμαστε για την προώθηση ενός άλλου στόχου: τη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν στον ιρανικό λαό να απομακρύνει το σκληρό τυραννικό καθεστώς που τον καταπιέζει εδώ και σχεδόν πενήντα χρόνια», δήλωσε ο Νετανιάχου.

«Επιφέρουμε συντριπτικά πλήγματα στους Φρουρούς της Επανάστασης, στις βάσεις τους, στις δυνάμεις τους στους δρόμους, στα σημεία ελέγχου τους και θα ακολουθήσουν και άλλα», πρόσθεσε.

«Λέω στον ιρανικό λαό: πλησιάζει η στιγμή που είστε σε θέση να ξεκινήσετε σε ένα νέο δρόμο ελευθερίας. Αυτή η στιγμή πλησιάζει. Στεκόμαστε δίπλα σας. Σας βοηθάμε. Αλλά τελικά, εξαρτάται από εσάς. Είναι στα χέρια σας», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

«Μπορείς να οδηγήσεις κάποιον στο νερό αλλά δεν μπορείς να τον αναγκάσεις να πιεί»

Στη συνέχεια ο Νετανιάχου αναγνώρισε ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι ο ιρανικός λαός θα εξεγερθεί αφού το Ισραήλ «δημιουργήσει τις συνθήκες». «Μπορείς να οδηγήσεις κάποιον στο νερό, αλλά δεν μπορείς να τον αναγκάσεις να πιει», τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Και συνέχισε: «Θα δημιουργήσουμε τις βέλτιστες συνθήκες για να το κάνουμε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών επιδρομών όπως κάναμε χθες, όπως κάνουμε αυτές τις μέρες, για να προσπαθήσουμε να τους δώσουμε τον απαραίτητο χώρο για να βγουν στους δρόμους».

Ερωτηθείς για το αν θα κυνηγήσει τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, ο Νετανιάχου απάντησε με σκωπτικό τρόπο: «Δεν θα έκανα ασφάλεια ζωής σε κανέναν από τους ηγέτες των τρομοκρατικών οργανώσεων».

«Ο μεγάλος μας φίλος, ο πρόεδρος Τραμπ»

«Το Ιράν δεν είναι πλέον το ίδιο Ιράν», ανέφερε ο Νετανιάχου και υπογράμμισε ότι οι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης και της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ έχουν υποστεί πλήγματα.

Επιπλέον μίλησε με θερμά λόγια για τη σχέση του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και αποκάλυψε ότι το Ισραήλ εργάζεται για τη δημιουργία νέων περιφερειακών συνεργασιών κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Έχουμε δημιουργήσει μια συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν έχει προηγούμενο, μια συμμαχία με τον μεγάλο μας φίλο, τον προσωπικό μου φίλο, τον πρόεδρο Τραμπ. Μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα. Μιλάμε ελεύθερα, ανταλλάσσουμε ιδέες και συμβουλές και λαμβάνουμε αποφάσεις από κοινού», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Είπε ότι μίλησε με τον Τραμπ πριν από τη συνέντευξη Τύπου και ο Αμερικανός πρόεδρος του είπε: «Η σχέση μας είναι εκατό φορές ισχυρότερη από οποιαδήποτε άλλη σχέση που έχει υπάρξει μεταξύ Αμερικανού προέδρου και Ισραηλινού πρωθυπουργού. Δεν σκεφτόμαστε μόνο τις χώρες μας ή μόνο τη σημερινή γενιά. Σκεφτόμαστε τις μελλοντικές γενιές, το μέλλον της ανθρωπότητας».

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ επιδιώκει επίσης νέες διπλωματικές σχέσεις στην περιοχή. «Αυτές τις μέρες, η ομάδα μου και εγώ δημιουργούμε επιπλέον συμμαχίες με χώρες της περιοχής, συμμαχίες που πριν από λίγες εβδομάδες θα φαινόταν αδιανόητες», είπε ο Νετανιάχου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Προειδοποίηση στον Λίβανο για τη Χεζμπολάχ

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ματαιωθεί μια χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο. Ωστόσο προειδοποίησε τη κυβέρνηση του Λιβάνου ότι αν «συνεχίσει να επιτρέπει στη Χεζμπολάχ να ενεργεί κατά παράβαση της δέσμευσής της να την αφοπλίσει», τότε το Ισραήλ θα παρέμβει.

«Δεσμευτήκατε, οπότε πάρτε τη μοίρα σας στα χέρια σας. Ήρθε η ώρα να το κάνετε. Αν δεν το κάνουν, είναι σαφές ότι θα το κάνουμε εμείς», ανέφερε ο Νετανιάχου. Και συνέχισε: «Πώς; Στο έδαφος, όχι στο έδαφος, με άλλα μέσα. Δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες εδώ. Αλλά σας υπόσχομαι, όπως είπα, ότι θα επιβάλλουμε πολύ βαρύ τίμημα στη Χεζμπολάχ».

Εξήγησε ότι αν η κυβέρνηση του Λιβάνου «θέλει να σώσει τον εαυτό της», πρέπει να «συμμετάσχει σε αυτή την ενέργεια». «Αν δεν το κάνουν, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να το κάνουμε με τους δικούς μας τρόπους», διεμήνυσε.