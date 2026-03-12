Υπ. Οικονομικών ΗΠΑ: Το Πολεμικό Ναυτικό θα συνοδεύει πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, ενδεχομένως με τη συνεργασία ενός διεθνούς συνασπισμού, θα προστατεύει τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ, όταν αυτό καταστεί στρατιωτικά εφικτό, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο βρετανικό κανάλι Sky News.

«Η πεποίθησή μου είναι ότι, μόλις καταστεί στρατιωτικά εφικτό, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ίσως μαζί με έναν διεθνή συνασπισμό, θα συνοδεύει τα πλοία» που περνούν από αυτήν την κρίσιμης σημασίας θαλάσσια δίοδο, είπε ο Σκοτ Μπέσεντ.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι αυτή είναι μια «προοπτική» μόλις οι ΗΠΑ καταφέρουν να ελέγξουν τον εναέριο χώρο.

Ψαράδες εργάζονται μπροστά σε πετρελαιοφόρα νότια των Στενών του Ορμούζ στα ανοιχτά της πόλης Ρας Αλ Χαϊμά στα ΗΑΕ AP

Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έκλεισε το μπρεντ

Το πετρέλαιο μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας έκλεισε σήμερα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Αύγουστο του 2022.

Η τιμή του μπρεντ έφτασε τα 100,46 δολάρια (+9,2%), αφού προηγουμένως είχε ανέβει και στα 101,60 δολάρια το βαρέλι.

Το αμερικανικό αργό (WTI) έκλεισε στα 95,70 δολάρια (+9,7%), επίσης στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022, λόγω της έντονης ανησυχίας που επικρατεί στις αγορές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.