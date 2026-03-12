CENTCOM: Χτυπήσαμε περίπου 6.000 στόχους στο Ιράν
Έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί ζημιές περισσότερα από 90 ιρανικά πλοία
Νέα στοιχεία για την επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν, έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, CENTCOM.
Από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν μέχρι σήμερα έχουν χτυπηθεί περίπου 6.000 στόχοι σε ιρανικό έδαφος.
Συνολικά έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές περισσότερα από 90 ιρανικά πλοία, εκ των οποίων περισσότερα από 60 είναι πολεμικά πλοία και περισσότερα από 30 είναι πλοία ναρκοθέτησης.
