Η φούσκα έσκασε: Πώς οι πύραυλοι του Ιράν αποκάλυψαν τη χλιδάτη μπλόφα των ΗΑΕ

Snapshot Η επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν το 2026 και τα αντίποινα Τεχεράνηςάλυψαν την ευαλωτότητα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και κατέρριψαν την εικόνα ασφάλειας και χλιδής που προωθούσαν.

Τα ΗΑΕ προσέλκυσαν δεκάδες χιλιάδες εκατομμυριούχους, προσφέροντας αφορολόγητη ζωή και πολυτέλειες, ενώ βασίζονται σε φθηνό εργατικό δυναμικό από γειτονικές χώρες.

Η χώρα κατέχει το ένα τρίτο του παγκόσμιου χρυσού και εμπλέκεται σε εξαγωγή όπλων και υποστήριξη αυταρχικών καθεστώτων στην Αφρική, ιδίως στο Σουδάν.

Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν influencers για αυστηρές ποινές, συμπεριλαμβανομένης φυλάκισης, για την ανάρτηση περιεχομένου που θεωρείται επιζήμιο για τη φήμη των ΗΑΕ.

Οι νόμοι για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο στα ΗΑΕ είναι από τους πιο αυστηρούς παγκοσμίως, με αυξημένη λογοκρισία και περιορισμούς στην κριτική της κυβέρνησης και των περιφερειακών συγκρούσεων.

Με μία εντυπωσιακή δυναμική διαφημιστική εκστρατεία στολισμένη με δόσεις χλιδής και ασφάλειας, τα τελευταία χρόνια, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κέρδισαν προσοχή και ένα μεγάλο κοινό επισκεπτών, που είδε τα κράτη του Κόλπου ως παραδεισένιο προορισμό διακοπών και αφορολόγητου καταφύγιου.

Όλα αυτά έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026, όταν Ισραήλ και ΗΠΑ εξαπέλυσαν μία συντονισμένη επίθεση στο Ιράν με στόχο την αλλαγή καθεστώτος στη χώρα, σκοτώνοντας στο πρώτο χτύπημα τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Τα αντίποινα της Τεχεράνης ήταν σφοδρά και ανορθόδοξα για τις τακτικές του πολέμου. Οι γείτονές του μετατράπηκαν σε στόχους και κράτη - στολίδια είδαν τις βόμβες να καταστρέφουν το γυαλιστερό προφίλ τους, που επί 30 χρόνια έχτιζαν προσεκτικά.

Οι διαβεβαιώσεις για ασφάλεια και ηρεμία, προσέλκυσαν εκατοντάδες χιλιάδες ξένους εκατομμυριούχους, οι περισσότεροι Δυτικοί και σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το ισραηλινό Walla, υπάρχουν περίπου 81.000 εκατομμυριούχοι στο Ντουμπάι, αρκετές εκατοντάδες πολυεκατομμυριούχοι και περίπου 20 δισεκατομμυριούχοι. Το Άμπου Ντάμπι έχει περίπου 17.000 εκατομμυριούχους.

Μόνο το 2025, σύμφωνα με αναφορές, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προσέλκυσαν 9.800 εκατομμυριούχους – το μεγαλύτερο «κύμα μετανάστευσης» χρημάτων και μαζικής «μετεγκατάστασης», στο οποίο συμμετείχαν και αρκετοί Ισραηλινοί.

Όλοι ήρθαν στη μέση της ερήμου για να αποκτήσουν μια αφορολόγητη ζωή, τις καλύτερες συνθήκες και όλες τις δυτικές πολυτέλειες (τα ΗΑΕ, παρόλο που είναι μουσουλμανική χώρα, είναι μια από τις χώρες που εισάγουν το περισσότερο αλκοόλ στον κόσμο - στο top 20 τουλάχιστον στις εισαγωγές Jack Daniels).

Βοήθεια στην εκστρατεία προέλκυσης στο Ισλαμικό Εμιράτο προσέφεραν με το αζημίωτο, οι influencers με αναρτήσεις τύπου αφήνω αφύλακτο το πορτοφόλι και τα κλειδιά της Lamborghini στο αυτοκίνητο, και όταν επιστρέφω είναι ακόμα εκΕΊ.

Επίσης, τα Εμιράτα πούλησαν ότι οι Αμερικανοί τους προστατεύουν και ότι κανείς δεν θα τους επιτεθεί, γιατί «Δεν έχουμε εχθρούς».



Όλα καταστράφηκαν σε χρόνο ρεκόρ και το ισραηλινό μέσο αποδομεί την fake εικόνα του τυραννικού όπως το χαρακτηρίζει εμιράτου, το οποίο βασίστηκε στο φθηνό εργατικό δυναμικό, από γειτονικές χώρες, μέσω μίας μεσαιωνικής εργατικής νομοθεσίας, για να κατασκευάσει όλα εκείνα τα επιβλητικά και μεγαλοπρεπή κτήρια του Άμπου Ντάμπι και του Ντουμπάι.

Αλλά, παράλληλα «εξάγει» τις μεθόδους εργασίας τους σε άλλα μέρη.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατέχουν το ένα τρίτο του παγκόσμιου χρυσού και χτίζουν αδίστακτους στρατούς για διεφθαρμένους ηγέτες εκμεταλλευόμενα ορυχεία της Αφρικής και κυρίως στο Σουδάν, όπου ο εμφύλιος πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες (400.000 σύμφωνα με ορισμένες αναφορές) από το 2023.

Παράλληλα, όπλα από την Κίνα, τη Βρετανία, τη Ρωσία, και από το Ισραήλ, περνούν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε αφρικανικές χώρες και σκληρούς Αφρικανούς ηγεμόνες για να παράγουν χρυσό για τα Εμιράτα.



Εν ολίγοις, τα ΗΑΕ εξάγουν την κόλαση για να ζήσουν στον παράδεισο.



Την περασμένη εβδομάδα, οι influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο Ντουμπάι προειδοποιήθηκαν από τις τοπικές κυβερνήσεις ότι θα μπορούσαν να πάνε φυλακή για τη δημοσίευση περιεχομένου σχετικά με τη σύγκρουση με το Ιράν.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενημέρωσαν την κοινότητα των influencers του Ντουμπάι ότι οποιοδήποτε υλικό θεωρείται ότι «βλάπτει τη φήμη της χώρας θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόστιμα έως και 77,000 $ ή ακόμα και φυλάκιση».



Οι επιβάτες που είχαν εγκλωβιστεί σε κρουαζιερόπλοια στα ανοικτά των ακτών του Ντουμπάι έλαβαν οδηγίες να μην αναφέρουν τη σύγκρουση.



Μια influencer με μεγάλο αριθμό ακολούθων στο Instagram είπε στην Daily Telegraph ότι οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να είναι προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο απεικονίζουν την πόλη.

Η Rada Stirling, διευθύνουσα σύμβουλος της ομάδας εκστρατείας Detained In Dubai, δήλωσε στον βρετανικό Τύπο ότι οι νόμοι των ΗΑΕ για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο είναι από τους αυστηρότερους στον κόσμο όσον αφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ότι «σχεδόν οτιδήποτε επικρίνει την κυβερνητική πολιτική ή μια περιφερειακή σύγκρουση μπορεί να ερμηνευθεί ως έγκλημα».

