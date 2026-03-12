Υπεγράφη η σύμβαση για τον εκσυγχρονισμό 7 αεροσκαφών Canadair CL-415 με κόστος €43 εκατ.

Υπεγράφη η σύμβαση για την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων και των συστημάτων πλοήγησης επτά αεροσκαφών Canadair CL-415.

Το κόστος θα είναι 43 εκατομμύρια ευρώ και στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αντιμετώπιση της απαρχαίωσης υφιστάμενων συστημάτων και η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας. Ταυτόχρονα, αναμένεται να ενισχυθεί η αξιοπιστία, η ασφάλεια πτήσεων και η αποτελεσματικότητα των αεροσκαφών στις αποστολές αεροπυρόσβεσης, καθώς τα αεροσκάφη Canadair αποτελούν από τα πιο αναγνωρίσιμα και ουσιαστικά «εργαλεία» αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

«Δεν πρόκειται απλώς για επένδυση στη συντήρηση ενός ιπτάμενου μέσου, αλλά στη συνέχεια και στη διαρκή επιχειρησιακή ικανότητα ενός στόλου που έχει αποδείξει την αξία του στην πράξη» τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Η σύμβαση αφορά την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων και των συστημάτων πλοήγησης των αεροσκαφών, με την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού αεροηλεκτρονικής που βασίζεται στη φιλοσοφία του «γυάλινου πιλοτηρίου» (glass cockpit). Στο πλαίσιο αυτό, η σύμβαση στοχεύει στην αντιμετώπιση της απαρχαίωσης υφιστάμενων συστημάτων και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA). Ταυτόχρονα, αναμένεται να ενισχύσει την αξιοπιστία, την ασφάλεια πτήσεων και την αποτελεσματικότητα των αεροσκαφών στις αποστολές αεροπυρόσβεσης.

Πώς θα γίνει η υλοποίηση

Η υλοποίηση θα ξεκινήσει με το πρώτο αεροσκάφος να παραλαμβάνεται το 2027 και θα ολοκληρωθεί το 2030. Πρόκειται για ακόμη ένα βήμα στον εκσυγχρονισμό των μέσων Πολιτικής Προστασίας, ώστε όταν η χώρα δοκιμάζεται, τα μέσα να είναι εκεί, έτοιμα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά. Υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας το 2028 θα ξεκινήσει να παραλαμβάνει νέα αεροσκάφη τύπου 515.

Το 2026 το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, μαζί με τους εποχικούς πυροσβέστες, θα φτάσει περίπου τις 19.000 γυναίκες και άνδρες, σε σχέση με περίπου 18.000 πέρυσι, ενώ πριν από έξι χρόνια ο αριθμός των στελεχών κυμαινόταν στους 13.900.

Υπεγράφη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η σύμβαση για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση επτά αεροσκαφών Canadair CL-415. Μια σημαντική επένδυση που ενισχύει έγκαιρα την επιχειρησιακή μας ικανότητα και θωρακίζει ακόμη περισσότερο τον στόλο της… pic.twitter.com/k7LgwtdFS5 — GiannisKefalogiannis (@gkefalogiannis) March 12, 2026

Διαβάστε επίσης