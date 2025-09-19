«Δεν υπάρχει»: Πιλότος Canadair κάνει την πιο εντυπωσιακή ρίψη που έχετε δει ποτέ – Βίντεο

Αποκαθίστανται και οι τελευταίες ζημιές που προκλήθηκαν από τη φωτιά στην Παλαιόπολη της Άνδρου, όσον αφορά την ηλεκτροδότηση και υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν στην περιοχή δρώντας άμεσα στις αναζωπυρώσεις –όπως σήμερα το πρωί– και σε «καντηλάκια» που ίσως σιγοκαίνε ακόμη.

Αξιέπαινη –όσο και εντυπωσιακή– ήταν για ακόμη μία φορά η αυταπάρνηση των πυροσβεστικών δυνάμεων που έσπευσαν στο πύρινο μέτωπο, συνδράμοντας ώστε οι φλόγες να μην φτάσουν σε κατοικημένες περιοχές.

Συγκλονιστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που επιχειρεί πολύ χαμηλά ένα Canadair, προκειμένου να ρίξει τόνους νερού σε δύσβατη περιοχή μέσα σε δάσος.

Λογικά το Beriev κ εκείνος ο Ιαπωνικός δεινόσαυρος, θα έμπαιναν πιο εύκολα... pic.twitter.com/eq9T7AWRN4 — Red Nik (@nik_red) September 17, 2025

Τα Canadair, αυτά τα ειδικά αεροσκάφη κατάσβεσης που είναι εξοπλισμένα για να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες νερού ή άλλων κατασταλτικών υγρών και να τα ρίχνουν στις φλόγες, αντιμετωπίζουν εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών.

Οι πιλότοι και το πλήρωμα των Canadair διακινδυνεύουν τη ζωή τους καθημερινά για να σώσουν ανθρώπινες ζωές, να προστατεύσουν το περιβάλλον και τις περιουσίες των πολιτών. Αντιμετωπίζουν τις υψηλές θερμοκρασίες, τις ακραίες καιρικές συνθήκες και τον έντονο καπνό, κάνοντας συνεχείς πτήσεις πάνω από τις φλόγες.

Ο χειρισμός τους απαιτεί δεξιότητα και ψυχραιμία, αφού οι πιλότοι πρέπει να πλοηγούνται σε περιοχές με μειωμένη ορατότητα και να εκτελούν ακριβείς πτήσεις για να ρίξουν το νερό ή το υγρό στο σωστό σημείο και τη σωστή στιγμή.

Δύο ελληνικά Canadair έσπευσαν στην Πορτογαλία και ρίχτηκαν στη «μάχη» με τις φλόγες, ενώ και στο παρελθόν έχουν πραγματοποιηθεί αντίστοιχες αποστολές ανά την Ευρώπη, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σήμερα, η Ελλάδα διαθέτει περίπου 10 Canadair CL–415 καθώς και έναν μικρότερο αριθμό CL–215 που είναι παλαιότερα μοντέλα, αλλά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για δευτερεύουσες αποστολές.

Στο περιθώριο του προγράμματος «Αιγίς», εγκρίθηκε σχέδιο για απόκτηση 7 Canadair. Οι χρόνοι παράδοσης είναι 2 αεροσκάφη το 2027, 1 αεροσκάφος το 2028, 1 αεροσκάφος το 2029 και 3 αεροσκάφη το 2030, με βάση τη σύμβαση.

Ο τότε υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας (νυν υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής), είχε κάνει λόγο για «πατριωτικό καθήκον» από το βήμα της Βουλής, σημειώνοντας παράλληλα πως στις συνολικές προμήθειες αξίας 2,1 δισ. ευρώ συμπεριλαμβάνονται και άλλα εναέρια μέσα, ελικόπτερα, αμφίβια, πλωτά μέσα, καθώς και πάνω από 1000 πυροσβεστικά οχήματα.

