Όταν οι Κρητικοί στρατιώτες έλεγαν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στο μέτωπο των Βαλκανικών Πολέμων

Ένα σπάνιο ιστορικό εύρημα που παρέμενε αδημοσίευτο για 113 χρόνια ήρθε στο φως, αποκαλύπτοντας πώς οι στρατιώτες στο μέτωπο βίωναν τις γιορτινές ημέρες. Πρόκειται για τα κρητικά κάλαντα της Πρωτοχρονιάς, των οποίων οι στίχοι προσαρμόστηκαν από εθελοντή στρατιώτη για να εξυμνήσουν την ελευθερία ανάμεσα στις μάχες. Το πολύτιμο αυτό υλικό εντοπίστηκε στο αρχείο του Δημητρίου Τσαγκαράκη, ενός δασκάλου από το Θραψανό που πολέμησε στους Βαλκανικούς Πολέμους.

