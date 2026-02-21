ΑΕΚ: Κεκλεισμένων η Allwyn Arena, «γεμάτη» η Νέα Φιλαδέλφεια – Οθόνες έξω από το γήπεδο

Η «Ένωση» βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας και για να παραμείνει εκεί θα πρέπει να πάρει το «τρίποντο» σε ένα ματς – «παγίδα», το βράδυ της Κυριακής (21/02).

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό, ο οποίος παίζει εξαιρετικά την τρέχουσα σεζόν, κάτι που αποτυπώνεται και στη βαθμολογία, όπου βρίσκεται εντός τετράδας.

Ο αγώνας θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» θα εκτίσουν την ποινή μιας αγωνιστικής που επέβαλε η ΔΕΑΒ, για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι ο Μάρκο Νίκολιτς κι οι παίκτες του δεν θα έχουν την υποστήριξη των φίλων της ομάδας. Στον κόσμο της ΑΕΚ υπάρχει τεράστιος ξεσηκωμός, καθώς υπάρχουν ακόμα και φίλαθλοι που ταξιδεύουν από την επαρχία για να βρεθούν στην πλατεία του Αετού.

Ο μεγαλύτερος σύνδεσμος οργανωμένων οπαδών της «Ένωσης», ORIGINAL 21, απηύθυνε κάλεσμα στους φίλους της ομάδας να βρεθούν έξω από την Allwyn Arena. Μάλιστα, εκεί θα έχουν τοποθετηθεί και μεγάλες οθόνες, ώστε όσοι βρεθούν για να στηρίξουν με τη φωνή τους, να έχουν την ευκαιρία να δουν την αναμέτρηση της 22ης αγωνιστικής της Super League.

Επίσης, η ΠΑΕ έχει οργανώσει διάφορες εκδηλώσεις, όπως πρόγραμμα με dj, live performance, γιγαντοοθόνη, dancing show.

Η σχετική ενημέρωση της:

«Και την Κυριακή όλα Κιτρινόμαυρα στη Νέα Φιλαδέλφεια! Δίπλα στην ΑΕΚ στο ματς με τον Λεβαδειακό, έξω από το γήπεδό μας. Ραντεβού στην Πλατεία Αετού, από τις 17.00 με πρόγραμμα με dj, live performance, γιγαντοοθόνη, dancing show, pre game και post game events».

