Super League: Βεργέτης στο ΑΕΚ - Λεβαδειακός - Οι ορισμοί της 22ης αγωνιστικής

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της 22ης αγωνιστικής της Super League από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ. Το κρίσιμο ματς της κορυφής, όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό στην «Allwyn Arena» θα σφυρίξει ο Χρήστος Βεργέτης από τον Σύνδεσμο της Αρκαδίας με τον Άγγελο Ευαγγέλου στο VAR.

Από εκεί και πέρα, την αναμέτρηση του Παγκρητίου, την ερχόμενη Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, όπου ο ΟΦΗ θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, διαιτητής ορίστηκε ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την Ήπειρο, με τον Μιχάλη Ματσούκα από την Εύβοια στον έλεγχο του VAR.

Ακόμα, ο Σταύρος Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη θα είναι στην αναμέτρηση της ΑΕΛ Novibet με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλία με VAR τον Στέφανο Κουμπαράκη, ενώ στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό ορίστηκε ο Σπύρος Ζαμπάλας από την Ήπειρο με VAR τον Ιωάννη Παπαδόπουλο από την Μακεδονία.

Συνοπτικά, οι ορισμοί της 22ης αγωνιστικής:

Αγωνιστική/Όμιλος Ώρα Γήπεδο Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Διαιτητής ΕΠΣ 1ος Βοηθός ΕΠΣ 2ος Βοηθός ΕΠΣ 4ος Διαιτητής ΕΠΣ VAR ΕΠΣ AVAR ΕΠΣ Παρατηρητής Διαιτησίας ΕΠΣ 22.1 16:00 ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΡΑΙΝΧΑΡΝΤ ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΓΚΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 22.1 16:00 ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 1946 ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΖΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΣΙΟΦΛΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΑΝΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 22.1 18:00 AEL FC ARENA ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΑΛΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 22.1 19:00 ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ ΠΑΕ ΑΡΗΣ ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΨΥΛΛΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 22.1 20:00 ALLWYN ARENA ΠΑΕ ΑΕΚ Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 22.1 17:00 ΓΗΠ. Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ASTERAS AKTOR FC ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ1923 ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 22.1 17:00 ΓΗΠ. Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΑΛΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΡΙΑΚΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

