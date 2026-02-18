Super League: Βεργέτης στο ΑΕΚ - Λεβαδειακός - Οι ορισμοί της 22ης αγωνιστικής

Ο Χρήστος Βεργέτης από την Αρκαδία θα είναι ο «άρχων» στο ΑΕΚ - Λεβαδειακός για την 22η αγωνιστική, ενώ ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης του Συνδέσμου Ηπείρου ορίστηκε από την ΚΕΔ να σφυρίξει το ΟΦΗ - Παναθηναϊκός.

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της 22ης αγωνιστικής της Super League από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ. Το κρίσιμο ματς της κορυφής, όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό στην «Allwyn Arena» θα σφυρίξει ο Χρήστος Βεργέτης από τον Σύνδεσμο της Αρκαδίας με τον Άγγελο Ευαγγέλου στο VAR.

Από εκεί και πέρα, την αναμέτρηση του Παγκρητίου, την ερχόμενη Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, όπου ο ΟΦΗ θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, διαιτητής ορίστηκε ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την Ήπειρο, με τον Μιχάλη Ματσούκα από την Εύβοια στον έλεγχο του VAR.

Ακόμα, ο Σταύρος Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη θα είναι στην αναμέτρηση της ΑΕΛ Novibet με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλία με VAR τον Στέφανο Κουμπαράκη, ενώ στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό ορίστηκε ο Σπύρος Ζαμπάλας από την Ήπειρο με VAR τον Ιωάννη Παπαδόπουλο από την Μακεδονία.

Συνοπτικά, οι ορισμοί της 22ης αγωνιστικής:

Αγωνιστική/ΌμιλοςΗμερομηνίαΏραΓήπεδοΓηπεδούχοςΦιλοξενούμενοςΔιαιτητήςΕΠΣ1ος ΒοηθόςΕΠΣ2ος ΒοηθόςΕΠΣ4ος ΔιαιτητήςΕΠΣVARΕΠΣAVARΕΠΣΠαρατηρητής ΔιαιτησίαςΕΠΣ
22.122/02/202616:00ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟΠΑΕ ΟΦΗ 1925ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣΗΠΕΙΡΟΥΡΑΙΝΧΑΡΝΤ ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΛΑΜΠΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣΗΠΕΙΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣΑΧΑΙΑΣΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣΕΥΒΟΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΓΚΛΗΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
22.122/02/202616:00ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΣΕΡΡΩΝΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 1946ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣΑΘΗΝΩΝΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣΠΕΙΡΑΙΩΣΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΖΑΣΛΑΡΙΣΑΣΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΣΙΟΦΛΙΚΗΛΑΡΙΣΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥΑΘΗΝΩΝΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣΠΙΕΡΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΑΝΟΣΗΠΕΙΡΟΥ
22.122/02/202618:00AEL FC ARENAΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑΠΑΕ ΠΑΟΚΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΡΙΔΗΣΚΟΖΑΝΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣΓΡΕΒΕΝΩΝΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣΠΕΙΡΑΙΩΣΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣΠΕΛΛΑΣΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣΚΥΚΛΑΔΩΝΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΑΛΑΣΗΠΕΙΡΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
22.122/02/202619:00ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣΠΑΕ ΑΡΗΣΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΧΡΗΣΤΟΣ ΨΥΛΛΟΣΛΕΣΒΟΥΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΥΧΑΝΙΩΝΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣΔΡΑΜΑΣΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΟΥΑΡΚΑΔΙΑΣ
22.122/02/202620:00ALLWYN ARENAΠΑΕ ΑΕΚΠ.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΓΕΤΗΣΑΡΚΑΔΙΑΣΛΑΖΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΑΘΗΝΩΝΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΣΚΑΒΑΛΑΣ
22.121/02/202617:00ΓΗΠ. Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣASTERAS AKTOR FCΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ1923ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣΕΥΒΟΙΑΣΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣΑΘΗΝΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΑΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΟΥΛΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣΚΥΚΛΑΔΩΝΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣΠΙΕΡΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΑΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
22.121/02/202617:00ΓΗΠ. Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΑΛΑΣΗΠΕΙΡΟΥΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΛΕΥΚΑΔΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣΔΡΑΜΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΡΙΑΚΟΣΗΠΕΙΡΟΥ

