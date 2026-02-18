Μπενφίκα: Στην… κόντρα για Βινίσιους - «Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί της Ρεάλ για Πρεστιάνι»

Η Μπενφίκα προχώρησε στη δημοσίευση βίντεο στην πλατφόρμα Χ, το οποίο παρουσιάζει ως αποδεικτικό στοιχείο για το επίμαχο περιστατικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μπενφίκα: Στην… κόντρα για Βινίσιους - «Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί της Ρεάλ για Πρεστιάνι»
AP Photo/Pedro Rocha
Σύμφωνα με τους Πορτογάλους, από τα πλάνα προκύπτει ότι, λόγω της απόστασης, οι ποδοσφαιριστές των «μερένγκες» δεν ήταν δυνατό να ακούσουν όσα υποστηρίζουν πως ειπώθηκαν.

Η ένταση πυροδοτήθηκε όταν ο Βινίσιους Τζούνιορ κατήγγειλε τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι για ρατσιστική επίθεση. Μάλιστα, ο Κιλιάν Εμπαπέ φέρεται να ανέφερε πως ο παίκτης της Μπενφίκα αποκάλεσε επανειλημμένα τον Βραζιλιάνο «μαϊμού».

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο Γάλλος σούπερ σταρ εμφανίζεται να απευθύνεται στον αντίπαλό του με βαρείς χαρακτηρισμούς, αποκαλώντας τον «…είσαι ένας γ@@@μενος ρατσιστής…».

Μετά το επεισόδιο, που οδήγησε τον διαιτητή σε ολιγόλεπτη διακοπή της αναμέτρησης, η Μπενφίκα ανήρτησε νέο βίντεο στους επίσημους λογαριασμούς της, επιμένοντας στη θέση της. «Όπως δείχνουν οι εικόνες, με βάση την απόσταση, οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης δεν μπορούσαν να ακούσουν αυτό που ισχυρίζονται ότι άκουσαν», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ισπανικά δημοσιεύματα υποστήριξαν ότι ο πρόεδρος της Μπενφίκα, Ρουί Κόστα, φέρεται να ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με μέλος του γραφείου Τύπου της Ρεάλ. Η πορτογαλική πλευρά διέψευσε επίσημα τον ισχυρισμό που μετέφερε ο δημοσιογράφος Μανόλο Λάμα.

