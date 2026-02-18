Κύμα συμπαράστασης στον Βινίσιους που έπεσε θύμα ρατσιστικής συμπεριφοράς από παίκτη της Μπενφίκα

Ο Βινίσιους ακούει παράπονα από τους αντιπάλους του για τον πανηγυρισμό του

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι όταν σκόραρε ο Βινίσιους απέναντι στην Μπενφίκα, ο προκλητικός πανηγυρισμός του έφερε ρατσιστικές αντιδράσεις, δυστυχώς, κι εντός αγωνιστικού χώρου.

O Πρεστιάνι, αν και φαινόταν να είχε τον Βινίσιους σαν πρότυπο, στον αγώνα της Τρίτης, έδειξε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο.

Στο 50' ο Βινίσιους σημείωσε το νικητήριο γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης (0-1), και με τον πανηγυρισμό του προκλήθηκε το απόλυτο χάος. Ο Βραζιλιάνος έτρεξε προς τον διαιτητή και του είπε ότι ο Πρεστιάνι του επιτέθηκε φραστικά. Τότε ο διαιτητής ενεργοποίησε το πρωτόκολλο ρατσισμού και το ματς σταμάτησε για 10 λεπτά.

Όπως αναφέρει η Marca, οι δύο τους φαίνεται να είχαν καλή σχέση. Ο Αργεντίνος, σε στιγμιότυπο που είχε κυκλοφορήσει στα social media, φαινόταν να είχε φόντο στο κινητό του μια φωτογραφία μαζί με τον Βραζιλιάνο σταρ, από το παιχνίδι της League Phase.

lo mas gracioso de todo es q prestianni tiene de fondo d pantalla una foto con vinicius ?? pic.twitter.com/RscgpBN0sm — Peñargrol (@CAPArgento__) February 17, 2026

Στην ένταση του αγώνα όμως, ο Πρεστιάνι έβγαλε ένα πρόσωπο που δεν είχε δείξει μέχρι σήμερα.

Ο διαιτητής Λετεσιέ έδειξε κίτρινη κάρτα τον Βινίσιους για τον πανηγυρισμό του, με τον ποδοσφαιριστή να έχει έντονη λογομαχία αρχικά με τον Οταμέντι και στη συνέχεια με τον Πρεστιάνι, με τον Βίνι να λέει στον διαιτητή ότι ο αντίπαλός του τον αποκάλεσε μαϊμού.

Ο ρέφερι διέκοψε τον αγώνα για ένα δεκάλεπτο, με τον Βινίσιους να πηγαίνει στον πάγκο για να ηρεμήσει κι ακολούθως το ματς συνεχίστηκε κι ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα έντασης.

Μάλιστα, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Βραζιλιάνος πήγε να εκτελέσει κόρνερ κι έτρωγε μπουκάλια κι αντικείμενα από την εξέδρα, με τον διαιτητή να αφήνει τον αγώνα να συνεχιστεί και να δείχνει ανοχή στους χουλιγκανισμούς, για να τελειώσει το ματς.

Το επίμαχο βίντεο

Aquí lo ocurrido entre Vinícius y Prestianni.



El brasileño marca un golazo de bandera por la escuadra y, tras celebrarlo y ser amonestado, el argentino Prestianni se tapa la boca con la camiseta para, supuestamente, insultar de forma racista al brasileño.pic.twitter.com/Iupy05yIw5 — Helena ?? (@HdeHelena_RM) February 17, 2026

Μπαπέ: «Έισαι ένας γα... ρατσιστής»

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media έχει απαθανατίσει τον Κιλιάν Μπαπέ να αποκαλεί ρατσιστή τον Αργεντινό. «Είσαι γα@@@ος ρατσιστής» διακρίνεται να φωνάζει ο Γάλλος σταρ στον αντίπαλό του.

Βινίσιους: Δειλοί οι ρατσιστές

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Βινίσιους, εμφανώς χολωμένος από το περιστατικό, έκανε λόγο για «δειλούς» ρατσιστές, οι οποίοι, όπως δήλωσε, «χρειάζονται να κρύβονται πίσω από τις φανέλες τους για να δείξουν πόσο αδύναμοι είναι». Στις δηλώσεις του, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την έλλειψη ουσιαστικής τιμωρίας και τη μη εφαρμογή των κανονισμών που προστατεύουν τους αθλητές από ρατσιστικές επιθέσεις.

Στα social media πάντως, ο Βινίσιους έχει δεχθεί κύμα συμπαράστασης από άλλους ποδοσφαιριστές και οπαδούς που καυτηριάζουν την απαράδεκτη συμπεριφορά του Αργεντινού παίκτη της Μπενφίκα.