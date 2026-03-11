ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης λαθρεμπορίας καυσίμων - Στα 2,7 εκατ. ευρώ οι διαφυγόντες φόροι

Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων, το οποίο φέρεται να διακίνησε παράνομα προϊόντα αξίας 9 εκατ. ευρώ και να προκάλεσε διαφυγόντες φόρους 2,7 εκατ. ευρώ, αποκάλυψε η ΑΑΔΕ ύστερα από έρευνα που διήρκεσε πάνω από έναν χρόνο.

Οι ελεγκτές, αξιοποιώντας πληροφορίες από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο, προχώρησαν σε στοχευμένο έλεγχο εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών και αποκάλυψαν το εύρος της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το κύκλωμα είχε αναπτύξει έναν σύνθετο μηχανισμό παράνομης διακίνησης καυσίμων. Αρχικά, τρεις εταιρείες βιτρίνα στην περιοχή του Ασπροπύργου, χωρίς νόμιμα παραστατικά αγοράς, εμφανίζονταν να εκδίδουν εικονικά τιμολόγια πώλησης καυσίμων προς δύο ακόμη εταιρείες του ίδιου κυκλώματος, επίσης εγκατεστημένες στον Ασπρόπυργο.

Στη συνέχεια, οι δύο αυτές εταιρείες εξέδιδαν νέα εικονικά τιμολόγια προς επιχείρηση εμπορίας πετρελαιοειδών με έδρα τη Θεσσαλία, προσδίδοντας νομιμοφανή εικόνα στις συναλλαγές. Η συγκεκριμένη επιχείρηση φερόταν κατόπιν να πραγματοποιεί πωλήσεις με φορολογικά παραστατικά και, μέσω μεταφορικής εταιρείας, να παραδίδει καύσιμα σε βιομηχανικές μονάδες σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Θεσσαλία, τα Ιωάννινα και η Κρήτη.

Οι παραλήπτες, σύμφωνα με την περιγραφή της υπόθεσης, προμηθεύονταν εν αγνοία τους καύσιμα που αποτελούσαν αντικείμενο λαθρεμπορίας. Μέσω των εικονικών συναλλαγών, το κύκλωμα φέρεται να διοχέτευσε στην εγχώρια αγορά καύσιμα συνολικής αξίας 9 εκατ. ευρώ. Από τη δράση αυτή προκλήθηκε άμεση ζημία για το Δημόσιο, καθώς δεν καταβλήθηκαν δασμοί και φόροι ύψους 2,7 εκατ. ευρώ.

Για την υπόθεση παραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα 14 φυσικά πρόσωπα, τα οποία φέρονται ως αυτουργοί και συνεργοί στο αδίκημα της λαθρεμπορίας. Παράλληλα, έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία δέσμευσης των τραπεζικών τους λογαριασμών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων παραβατικών ενεργειών που συνδέονται με την ίδια υπόθεση.

