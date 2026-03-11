Πλαφόν σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ με ορίζοντα 3μήνου - Η αποτίμηση των τιμών έως σήμερα

Η κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα για την αγορά καυσίμων και βασικών αγαθών

Μίλτος Τσεκούρας

Πλαφόν σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ με ορίζοντα 3μήνου - Η αποτίμηση των τιμών έως σήμερα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που προωθείται άμεσα και αναμένεται να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ μέχρι το βράδυ, η κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα για την αγορά καυσίμων και βασικών αγαθών, με στόχο την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας εν μέσω διεθνών αναταράξεων.

Τα μέτρα θα ισχύσουν έως τις 30 Ιουνίου και αφορούν τη βιομηχανία, τα σούπερ μάρκετ, τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και τα πρατήρια, με πλαφόν στα περιθώρια κέρδους και εντατικοποίηση των ελέγχων.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε πριν από λίγο, παρουσιάζοντας τα μέτρα, ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου προωθείται ώστε «τα μέτρα να τεθούν σε άμεση εφαρμογή». Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση θέτει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε τέτοια φαινόμενα. «Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα βρίσκονται στις επάλξεις ώστε να κινηθούμε με την ταχύτητα και την αποφασιστικότητα που απαιτείται», σημείωσε.

Ο ίδιος τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει την κρίση στον Περσικό Κόλπο με σοβαρότητα και ταχύτητα τόσο στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα όσο και στην οικονομία. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει ζήτημα επάρκειας εφοδιασμού στη χώρα. Όπως εξήγησε, η Ελλάδα δεν εξαρτάται ενεργειακά από την περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Σε ό,τι αφορά τις ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισήμανε ότι η κατάσταση παρακολουθείται σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και ότι τυχόν πρόσθετες παρεμβάσεις θα αποφασιστούν όταν υπάρξει σαφέστερη εικόνα. «Η δημοσιονομική σοβαρότητα των τελευταίων ετών μάς δίνει σήμερα περιθώρια δράσης», είπε, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ελέγξει τον παγκόσμιο πληθωρισμό, αλλά μπορεί να αντιμετωπίσει φαινόμενα αισχροκέρδειας. «Κάθε κατεργάρης θα καθίσει στον πάγκο του», υπογράμμισε.

apotimisi.jpg
apotimisi2.jpg
apotimisi3.jpg
apotimisi4.jpg

Από την πλευρά του, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σημείωσε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έντονες αναταράξεις και αβεβαιότητα με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Όπως ανακοίνωσε, με την έναρξη ισχύος της πράξης νομοθετικού περιεχομένου θεσπίζεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα, προκειμένου να αποτραπεί η αθέμιτη κερδοφορία. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες εμπορίας δεν θα μπορούν να επιβάλλουν περιθώριο μεγαλύτερο από 5 λεπτά ανά λίτρο για βενζίνη και πετρέλαιο, ενώ τα πρατήρια δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν τα 12 λεπτά ανά λίτρο στην τελική τιμή προς τους καταναλωτές.

Παράλληλα προβλέπεται ειδική ρύθμιση για τις νησιωτικές περιοχές, όπου λόγω αυξημένου κόστους μεταφοράς μπορεί να οριστούν διαφορετικά όρια με υπουργική απόφαση. Ο υπουργός τόνισε επίσης ότι η χώρα διαθέτει αυξημένη ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς πάνω από το 50% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται πλέον από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σημείωσε ακόμη ότι προχωρά η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, ενώ ενισχυμένη είναι και η συμβολή των υδροηλεκτρικών λόγω των αυξημένων βροχοπτώσεων. Επόμενο βήμα, όπως είπε, αποτελεί η ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η διεθνής αβεβαιότητα επιβαρύνει την οικονομία και αυξάνει τις πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, γεγονός που ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις, ιδιαίτερα στα βασικά είδη. Όπως ανέφερε, το υπουργείο έχει ήδη εντείνει τους ελέγχους, πραγματοποιώντας περίπου 1.500 ελέγχους σε πρατήρια καυσίμων.

Στο πλαίσιο της πράξης νομοθετικού περιεχομένου επιβάλλεται επίσης πλαφόν στα περιθώρια κέρδους για βασικά είδη διαβίωσης και τρόφιμα. Σύμφωνα με τον υπουργό, από την έναρξη ισχύος του μέτρου κανένα προϊόν δεν θα μπορεί να πωλείται με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από αυτό που ίσχυε το 2025. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου, οπότε και θα αξιολογηθεί, εκ νέου, σε ποια προϊόντα θα συνεχιστεί.

Τα πρόστιμα για παραβάσεις φτάνουν έως τα 5 εκατομμύρια ευρώ και το μέτρο αφορά το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ, τη βιομηχανία και τις εταιρείες διακίνησης προϊόντων. «Είναι ένα αυστηρό μέτρο, αλλά οι συνθήκες το καθιστούν δίκαιο», ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, καλώντας την επιχειρηματικότητα να επιδείξει κοινωνική ευθύνη. «Το κέρδος είναι θεμιτό, η αισχροκέρδεια όχι», σημείωσε.

Παράλληλα απηύθυνε έκκληση προς την αντιπολίτευση να στηρίξει τα μέτρα και προς την ανεξάρτητη αρχή να εντείνει τους ελέγχους στην αγορά, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή του νόμου προς όφελος των πολιτών

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:42ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία: Αύριο ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων - Αναλυτικά η διαδικασία

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Βαν πέρασε την περίμετρο ασφαλείας - Συνελήφθη και ανακρίνεται ο οδηγός

17:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιστορική απόφαση από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας: Αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου για να μειωθούν οι τιμές

17:30LIFESTYLE

Συγκινεί η Ρούλα Κορομηλά για τον Γιώργο Μαρίνο: «Είχε και θα έχεις για πάντα τον σεβασμό μου»

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο με έναν νεκρό 25χρονο στην Πολίχνη

17:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 61 προϊόντα που επιβάλλεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους - Από ψωμί του τοστ έως μακαρόνια, οδοντόκρεμες και πάνες - Αναλυτικά η λίστα

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή για παραπλανητικά SMS, δήθεν για τροχαίες παραβάσεις: Πώς να προστατευτείτε

17:18ΚΟΣΜΟΣ

ΝΥΤ: Προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι οι ΗΠΑ ευθύνονται για την επίθεση σε δημοτικό του Ιράν

17:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φάκελος «Ποδόσφαιρο Γυναικών»: Ανάγκες, προοπτικές κι ο δρόμος προς την… κανονικότητα (βίντεο)

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλαφόν σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ με ορίζοντα 3μήνου - Η αποτίμηση των τιμών έως σήμερα

17:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας εξασθενεί, οι βροχές έρχονται - Πότε αναμένεται νέα επιδείνωση

17:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Πετάει για Σλοβενία η «Ένωση»

16:52LIFESTYLE

Νέα διεθνής επένδυση του Θοδωρή Κυριακού στην πλατφόρμα Uncensored του Piers Morgan

16:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Χολμς: «Ανυπομονώ να δω τον Λεσόρ να παίζει»

16:37WHAT THE FACT

Η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη του πλανήτη Γη βυθίζεται αργά πριν από το 2050

16:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Με τον Αλβέρτη το λάβαρο του 2000

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Βενζίνη με 0,01 ευρώ το λίτρο: Πανικός σε πρατήριο στη Γαλλία, οδηγοί έτρεχαν με μπιτόνια

16:30ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης λαθρεμπορίας καυσίμων - Στα 2,7 εκατ. ευρώ οι διαφυγόντες φόροι

16:28ΥΓΕΙΑ

Λίγοι ξέρουν τα 4 σημάδια ότι το βούτυρο έχει χαλάσει — Τι σημαίνουν οι ημ/νίες λήξης στην ετικέτα

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα – Δεν έχει μείνει τίποτα για να στοχεύσουμε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:11LIFESTYLE

OPEN: Έκτακτη ανακοίνωση και σαρωτικές αλλαγές

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το τραγούδι που γράφτηκε για τον Γιώργο Μαρίνο - Η ιστορία πίσω από τους στίχους της Νίνας Ναχμία

17:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 61 προϊόντα που επιβάλλεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους - Από ψωμί του τοστ έως μακαρόνια, οδοντόκρεμες και πάνες - Αναλυτικά η λίστα

15:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιράν: Αποσύρει τη συμμετοχή από το Μουντιάλ - «Η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας»

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Οργιάζουν οι φήμες στο Ιράν: Ο Νετανιάχου είναι ή νεκρός ή βαριά τραυματίας - «Fake News» απαντάει το Ισραήλ

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα – Δεν έχει μείνει τίποτα για να στοχεύσουμε

07:34LIFESTYLE

Η μοίρα των «ομορφότερων» παιδιών του κόσμου: Δεν ήταν όλα τόσο τυχερά με ευτυχισμένο τέλος...

16:30ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης λαθρεμπορίας καυσίμων - Στα 2,7 εκατ. ευρώ οι διαφυγόντες φόροι

23:47LIFESTYLE

Δημήτρης Οικονόμου: «Η Σία Κοσιώνη είναι η σημαία μας και τις σημαίες τις κρατάς πάντα ψηλά»

16:05LIFESTYLE

Akylas: Παροξυσμός και στο Youtube με το video clip του «Ferto» - Ξεπέρασε τις 130.000 προβολές σε 4 ώρες

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Kρήτη: Ο συγκινητικός χορός ενός γιου με τη μητέρα του που «λύγισε» το διαδίκτυο

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνόκτητο το πλοίο Star Gwyneth που χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή για παραπλανητικά SMS, δήθεν για τροχαίες παραβάσεις: Πώς να προστατευτείτε

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Ζιακόπουλος: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές το Σαββατοκύριακο

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Προετοιμαστείτε, το πετρέλαιο θα φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι», λέει το Ιράν - Χτυπήματα σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

09:25ΕΘΝΙΚΑ

Ενισχύονται οι Ένοπλες Δυνάμεις: Kamikaze drone και τρεις τύποι UCAV - Υπογράφηκαν οι συμβάσεις

13:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας - Ανακοινώθηκαν τα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα - Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ