Αύξηση 10 λεπτών στη βενζίνη από την έναρξη του πολέμου - Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση

Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με τις ημέρες πριν την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, με τη βενζίνη να πωλείται κατά μέσο όρο στο 1,85 ευρώ ανά λίτρο στο σύνολο της χώρας, ενώ ξεπερνάει τα 2 ευρώ στις Κυκλάδες.

Η κυβέρνηση αναμένεται να ενεργοποιήσει εντός της εβδομάδας μέτρα, σε δύο φάσεις, σύμφωνα με το Mega.

Το πρώτο «κύμα» των μέτρων θα γίνει αισθητό άμεσα. Πρόκειται για έναν μηχανισμό πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για τα καύσιμα, χωρίς όμως να μπαίνει ούτε «ταβάνι» ούτε «πάτος», για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχοκέρδειας.

Οι τιμές θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία αν η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές συνεχίσει να αυξάνεται, αλλά με την τήρηση του μέτρου του πλαφόν, μέσω εντατικών ελέγχων, η αύξηση θα είναι αποτέλεσμα πιέσεων της αγοράς και όχι προϊόν αισχροκέρδειας.

Ταυτόχρονα, αναμένεται πλαφόν και στις τιμές δεκάδων προϊόντων πρώτης ανάγκης στα σούπερ μάρκετ. Πρόκειται για προϊόντα που χρησιμοποιούνται από όλους καθημερινά.

Αν η κατάσταση παραμείνει ως έχει και τα οικονομικά δεδομένα χειροτερέψουν, η κυβέρνηση θα εξετάσει διαφορετικά μέτρα.

Αν η τιμή του πετρελαίου παραμείνει άνω των 100 δολαρίων, και η βενζίνη άνω των 2 ευρώ, για περισσότερο από ένα μήνα, τότε θα εξεταστεί η ενεργοποίηση των Fuel Pass, το οποίο θα δώσει χρήματα στους οδηγούς, το Power Pass, με το οποίο θα περιορίζεται η αύξηση της τιμής, και, ως τρίτη και τελευταία λύση, το Market Pass, για τα σούπερ μάρκετ.

