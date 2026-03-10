Reuters: 150 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν
Ο αριθμός αυτός είναι πολύ υψηλότερος από ό,τι είχε ανακοινωθεί προηγουμένως
Μέχρι στιγμής, 150 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες δύο ατόμων που είναι εξοικειωμένα με το θέμα, όπως αναφέρουν στο Reuters.
Ο αριθμός αυτός είναι πολύ υψηλότερος από ό,τι είχε ανακοινωθεί προηγουμένως.
Λίγη ώρα μετά τη δημοσίευση του Reuters, το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ διευκρίνισε ότι 140 στρατιώτες έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των εχθροπραξιών, εκ των οποίων 8 σοβαρά και 108 που επέστρεψαν στην υπηρεσία τους.
Μέχρι τώρα 7 στρατιώτες των ΗΠΑ έχουν χάσει τη ζωή τους από ιρανικές επιθέσεις, ενώ ένας ακόμη έχασε τη ζωή του από άλλη αιτία.
