Γιάννης Αεράκης: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο γνωστός Youtuber

Ο δημοφιλής YouTuber Γιάννης Αεράκης αποκάλυψε δημόσια τη μάχη του με τον καρκίνο, ενημερώνοντας το κοινό του για την άμεση έναρξη των χημειοθεραπειών.

Μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος μοιράστηκε τις σκέψεις και τις ανησυχίες του, λαμβάνοντας πληθώρα μηνυμάτων υποστήριξης από τους ακολούθους του.

Ο Γιάννης Αεράκης, γνωστός για το έργο του στο διαδίκτυο, ενημέρωσε τους θαυμαστές του πως αύριο θα εισαχθεί στο νοσοκομείο για να ξεκινήσει χημειοθεραπείες. Με ειλικρίνεια και αμεσότητα, εξήγησε πως η διαδικασία αυτή ενδέχεται να φέρει αλλαγές στην εμφάνισή του, όπως η απώλεια μαλλιών. «Αδέρφια, σύντομα θα με δείτε καραφλό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο γνωστός YouTuber μίλησε για τις προκλήσεις που θα επιφέρει η θεραπεία, τονίζοντας πως δεν είναι βέβαιο πώς θα ανταποκριθεί το σώμα του. «Από αύριο ξεκινάω να μην είμαι και πολύ καλά. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτό, ελπίζω να τα καταφέρουμε», σημείωσε. Ωστόσο, διατήρησε αισιόδοξη στάση, επισημαίνοντας πως υπάρχουν μέρες με καλύτερη και άλλες με πιο δύσκολη διάθεση, χωρίς να αφήσει τον εαυτό του να καταβληθεί.

Ο YouTuber ευχαρίστησε θερμά το κοινό του για την αμέριστη στήριξη που του προσφέρει. «Πιστεύω πως έχουμε αρκετή δύναμη και στήριξη από όλα τα παιδιά εδώ μέσα. Νομίζω θα τα καταφέρουμε και θα βγούμε δυνατοί από αυτήν τη μάχη», δήλωσε, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στην πορεία της υγείας του.