e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις μηνός Απριλίου 2026
Η καταβολή των συντάξεων αφορά τον μήνα Απρίλιο 2026
- Οι κύριες συντάξεις μη μισθωτών και οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα θα καταβληθούν στις 26 Μαρτίου 2026.
- Την ίδια ημέρα καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ για μισθωτούς και μη μισθωτούς.
- Οι κύριες συντάξεις των μισθωτών και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν στις 27 Μαρτίου 2026.
Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων για τον Απρίλιο 2026.
Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ (ν. 4387/2016) για μισθωτούς και μη μισθωτούς, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.
Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Τράπεζες, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.) και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
