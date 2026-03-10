e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις μηνός Απριλίου 2026

Η καταβολή των συντάξεων αφορά τον μήνα Απρίλιο 2026

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις μηνός Απριλίου 2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι κύριες συντάξεις μη μισθωτών και οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα θα καταβληθούν στις 26 Μαρτίου 2026.
  • Την ίδια ημέρα καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ για μισθωτούς και μη μισθωτούς.
  • Οι κύριες συντάξεις των μισθωτών και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν στις 27 Μαρτίου 2026.
  • Η καταβολή των συντάξεων αφορά τον μήνα Απρίλιο 2026.
Snapshot powered by AI

Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων για τον Απρίλιο 2026.

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ (ν. 4387/2016) για μισθωτούς και μη μισθωτούς, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Τράπεζες, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.) και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:17ΕΛΛΑΔΑ

Κραυγή απόγνωσης από Ρεθυμνιώτες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην Ταϊλάνδη

23:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα Παιδιού Α21: Λήγει την Τετάρτη η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και τροποποιήσεων

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική απόδραση: Πώς φυγαδεύουν από τις σκάλες κάτω από τη μύτη των φουρών τις Ιρανές παίκτριες

22:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις μηνός Απριλίου 2026

22:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καλάθι του Νονού: Ποια προϊόντα αφορά και πότε θα τεθεί σε ισχύ

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Άνδρας φέρεται να αυτοπυρπολήθηκε σε λεωφορείο - Έξι νεκροί και πολλοί τραυματίες - Βίντεο

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 25χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που ανέβηκε στο πεζοδρόμιο

22:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Νταντάδες της γειτονιάς»: Ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων τον Μάρτιο με επιδότηση 500€

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ διορίζει την Έρικα Κερκ στο ισχυρό διοικητικό συμβούλιο της Πολεμικής Αεροπορίας

22:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση - Τι πρέπει να προσέξετε

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι - Αθήνα: Τιμές αεροπορικών εισιτηρίων στα ύψη για τους Έλληνες εγκλωβισμένους

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Kρήτη: Ο συγκινητικός χορός ενός γιου με τη μητέρα του που «λύγισε» το διαδίκτυο

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 10/03/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ

22:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό: Οριστικά παρελθόν ο Βασίλης Σπανούλης

21:59ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Δεν επιδιώκουμε κατάπαυση του πυρός, οι εχθροί πρέπει να πάρουν ένα μάθημα»

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αστυνομικός Θωμάς Πουλιόπουλος - Είχε ενημερωθεί με 1 χρόνο καθυστέρηση πως έχει καρκίνο

21:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Λύγισε ξανά τη Λίβερπουλ και πήρε προβάδισμα η Γαλατασαράι

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Ιράν: Αποναρκοθετήσετε τα Στενά του Ορμούζ

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη: Εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Ιράν - Στοχεύσαμε «αρχηγεία» λέει το Ισραήλ

21:31ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Τρίτη 10/3/2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Άνδρας φέρεται να αυτοπυρπολήθηκε σε λεωφορείο - Έξι νεκροί και πολλοί τραυματίες - Βίντεο

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 25χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που ανέβηκε στο πεζοδρόμιο

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αστυνομικός Θωμάς Πουλιόπουλος - Είχε ενημερωθεί με 1 χρόνο καθυστέρηση πως έχει καρκίνο

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Σύντροφος Σοφίας Χρηστίδου στο Newsbomb: «Γνωρίζω καλύτερα απ' όλους τι συνέβαινε εντός κι εκτός τάξης - Θα ειπωθούν όλα στο δικαστήριο»

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Λιποθύμησε η πρόεδρος της δίκης για τα βίντεο των Τεμπών

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική απόδραση: Πώς φυγαδεύουν από τις σκάλες κάτω από τη μύτη των φουρών τις Ιρανές παίκτριες

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Kρήτη: Ο συγκινητικός χορός ενός γιου με τη μητέρα του που «λύγισε» το διαδίκτυο

18:25LIFESTYLE

Γιάννης Αεράκης: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο γνωστός Youtuber

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ο πόλεμος δεν θα τελειώσει μέχρι την «πλήρη και άνευ όρων παράδοση» του Ιράν λέει ο Λευκός Οίκος - Νέα πλήγματα σε Τεχεράνη και Λίβανο

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Δέσποινα Μοιραράκη: Η σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε στο Ιράν - «Δεν είμαστε εδώ στην Ευρώπη»

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει συνάδελφος της Σοφίας Χρηστίδου: «Είχε να αντιμετωπίσει αγρίμια μέσα στην τάξη»

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 10/03/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Έπσταϊν: Έρευνες στο ράντσο Ζορό για τις σορούς 2 κοριτσιών θυμάτων άγριας σεξουαλικής κακοποίησης - Φήμες και για ανθρώπινα πειράματα

22:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Νταντάδες της γειτονιάς»: Ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων τον Μάρτιο με επιδότηση 500€

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ διορίζει την Έρικα Κερκ στο ισχυρό διοικητικό συμβούλιο της Πολεμικής Αεροπορίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ