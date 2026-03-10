Παρί - Ολυμπιακός 87-104: Με τρίποντο σόου ανέβηκε στη δεύτερη θέση - Η βαθμολογία της EuroLeague
Με 24 πόντους του Τάιλερ Ντόρσεϊ και 17/30 τρίποντα συνολικά ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα της Παρί με 87-104 και έπιασε τη Βαλένθια στη δεύτερη θέση.
Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε σοβαρός, κέρδισε στην Adidas Arena την Παρί με 104-87 για την Euroleague, έχοντας 17/30 τρίποντα και έκανε ένα ακόμα σημαντικό βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.
Πλέον οι Πειραιώτες έχουν ρεκόρ 20-10 και ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση με τη Βαλένθια, ενώ η Παρί παραμένει χαμηλά με ρεκόρ 11-19.
Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Ντόρσεϊ με 24 πόντους και 5 ασίστ, ο Πίτερς με 18 πόντους, 4 ασίστ και 4 ριμπάουντ και ο Μιλουτίνοφ με 9 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, ενώ ο Φουρνιέ είχε 17 πόντους και 2 ασίστ.
Από την πλευρά των γηπεδούχων προσπάθησαν ο Ρόμπινσον με 18 πόντους και 7 ασίστ και ο Ιφί με 13 πόντους, 4 ασίστ και 2 ριμπάουντ.
Επόμενος αγώνας για τον Ολυμπιακό είναι σε λιγότερες από 48 ώρες αυτός με την Μονακό στο Πριγκιπάτο (12/3, 20:00).
Τα δεκάλεπτα: 22-33, 55-63, 71-87, 87-104
Η κατάταξη της Euroleague
- Φενέρμπαχτσε 22-7
- Ολυμπιακός 20-10
- Βαλένθια 20-10
- Ρεάλ Μαδρίτης 19-11
- Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11
- Ζάλγκιρις 17-13
- Ερυθρός Αστέρας 17-13
- Μπαρτσελόνα 17-13
- Μονακό 16-14
- Παναθηναϊκός 16-14
- Ντουμπάι 15-14
- Αρμάνι Μιλάνο 15-15
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15
- Βίρτους Μπολόνια 13-17
- Μπάγερν Μονάχου 13-17
- Παρί 11-19
- Παρτίζαν 9-20
- Μπασκόνια 9-21
- Αναντολού Εφές 9-21
- Βιλερμπάν 8-22