CENTCOM: Εξουδετερώθηκαν 16 ιρανικά ναρκοθετικά στα Στενά του Ορμούζ – Χέγκσεθ: «Το Ιράν χάνει»

Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν σειρά ιρανικών ναυτικών σκαφών, μεταξύ των οποίων 16 ναρκοθετικά, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (US Central Command), η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου, με τις αμερικανικές δυνάμεις να εξουδετερώνουν πολλαπλά σκάφη του ιρανικού ναυτικού στην περιοχή.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026



Το αμερικανικό επιτελείο έδωσε στη δημοσιότητα τον αριθμό των σκαφών που καταστράφηκαν καθώς και μη διαβαθμισμένο βίντεο από μέρος της επιχείρησης.

Η ανακοίνωση ακολούθησε προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, να μην προχωρήσει σε τοποθέτηση ναρκών στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Ικανοποίηση από Χέγκσεθ

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας (Πολέμου) Πιτ Χέγκσεθ σχολίασε την επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων με μια σύντομη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας:

«16 ναρκοθετικά.

Εξουδετερώθηκαν.

Το Στενό μπλοκαρίστηκε.

Νάρκες δεν τοποθετήθηκαν ποτέ.

Το ναυτικό συρρικνώνεται.

Το Ιράν χάνει.»

