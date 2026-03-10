ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Υποβλήθηκαν 17.673 αιτήσεις για τις 510 θέσεις σε νοσοκομεία (ΠΕ / ΥΕ)

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Κ/2026 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 4/04.02.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 510 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 3 ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 17.673 αιτήσεις.

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr)

Μπορείτε να το δείτε και παρακάτω.

Ακολουθεί, ο πίνακας με τις θέσεις

Οι ειδικότητες

Οι 34 ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - 186 θέσεις

ΠΕ Ακτινοφυσικών - 14 θέσεις

ΠΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας - 1 θέση

ΠΕ Βιολόγων - 19 θέσεις

ΠΕ Βιοχημικών - 18 θέσεις

ΠΕ Διαιτολογίας - 5 θέσεις

ΠΕ Διοικητικοί - Οικονομικού Ειδ. (Νομικών) Ειδ. Διοικητικού - Οικονομικού - 42 θέσεις

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού - 2 θέσεις

ΠΕ Εργοθεραπείας - 1 θέση

ΠΕ κοινωνικής Εργασίας Ειδ. Κοινωνικών Λειτουργών - 3 θέσεις

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - 7 θέσεις

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών - 4 θέσεις

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών - 6 θέσεις

ΠΕ Παιδαγωγών - 2 θέσεις

ΠΕ Πληροφορικής - 15 θέσεις

ΠΕ Στατιστικών - 1 θέση

ΠΕ Φαρμακευτικής - 35 θέσεις

ΠΕ Φυσικοθεραπείας - 1 θέση

ΠΕ Χημικών - 1 θέση

ΠΕ Ψυχολόγων - 9 θέσεις

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης - 324 θέσεις