Θετική αντίδραση από τη Wall Street μετά τις δηλώσεις Τραμπ
Με άνοδο ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
1'
Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα (9/3) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς επενδυτές εμφανίστηκαν συγκρατημένα αισιόδοξοι μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ότι ο πόλεμος στο Ιράν πλησιάζει στο τέλος του.
Οι δείκτες
Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 239,25 μονάδων (+0,50%), στις 47.740,80 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 308,26 μονάδων (+1,38%), στις 22.695,94 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 55,97 μονάδων (+0,83%), στις 6.795,99 μονάδες.
