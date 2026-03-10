Θετική αντίδραση από τη Wall Street μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Με άνοδο ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Γιάννης Φιλιππάκος

Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα (9/3) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς επενδυτές εμφανίστηκαν συγκρατημένα αισιόδοξοι μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ότι ο πόλεμος στο Ιράν πλησιάζει στο τέλος του.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 239,25 μονάδων (+0,50%), στις 47.740,80 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 308,26 μονάδων (+1,38%), στις 22.695,94 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 55,97 μονάδων (+0,83%), στις 6.795,99 μονάδες.

