Βασιλιάς Κάρολος: Φήμες για παραίτηση μέσα σε 12 μήνες - Η δικαιολογία και το παρασκήνιο

Έντονη παρασκηνιακή κινητικότητα και κύμα φημών καταγράφεται στους διαδρόμους του Μπάκιγχαμ, με ανώτατους αυλικούς να ισχυρίζονται ότι ο βασιλιάς Κάρολος ενδέχεται να παραιτηθεί από τον θρόνο υπέρ του πρίγκιπα Ουίλιαμ μέσα στον επόμενο χρόνο. Παρότι οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη, οι διαρροές από το εσωτερικό του Παλατιού πυκνώνουν, συνθέτοντας ένα σκηνικό επικείμενης διαδοχής.

Μια «αξιοπρεπής μετάβαση»

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Αυλής που μίλησε στο «#ShuterScoop», η διαδικασία της διαδοχής αναμένεται να είναι «μετρημένη και αξιοπρεπής», με την κατάσταση της υγείας του βασιλιά Καρόλου να αποτελεί την πιο «αδιαμφισβήτητη εξήγηση» για την πρόωρη αποχώρησή του.

«Ο Κάρολος δεν θα εμφανιστεί ως κάποιος που εξαναγκάστηκε σε παραίτηση. Περίμενε μια ζωή γι' αυτόν τον ρόλο. Όταν αποσυρθεί, θα γίνει εξ ολοκλήρου με τους δικούς του όρους», δηλώνει άλλη πηγή μέσα από το Παλάτι.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ως «ανεπίσημος βασιλιάς»

Παράλληλα, αυξάνονται οι ισχυρισμοί ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ασκεί ήδη καθήκοντα Μονάρχη σε όλα τα επίπεδα, εκτός από τον επίσημο τίτλο. «Κατά πολλούς τρόπους είναι ήδη ο ανεπίσημος βασιλιάς. Ο θεσμός προετοιμάζεται συναισθηματικά, ακόμη και αν τα τυπικά έγγραφα δεν έχουν υπογραφεί», αναφέρει παλαιός συνεργάτης του Παλατιού.

Η σκιά του πρίγκιπα Άντριου και η «αποδυναμωμένη» μοναρχία

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο που ο βασιλιάς Κάρολος δέχεται σφοδρή κριτική. Δημοσιεύματα της Daily Mail αναφέρουν ότι η απόφασή του να επιτρέψει στον περιθωριοποιημένο αδελφό του, Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, να διαμένει σε βασιλική ιδιοκτησία στο Σάντρινγκχαμ, πλήττει ανεπανόρθωτα την υστεροφημία του.

Η βασιλική αναλύτρια Maureen Callahan σημειώνει χαρακτηριστικά ότι ο βασιλιάς Κάρολος μπορεί να είναι πλέον ένας «αποδυναμωμένος ηγέτης» και πως «θα πρέπει να εγκαταλείψει το στέμμα του προκειμένου να το σώσει», επικαλούμενος τους επόμενους μήνες τα συνεχιζόμενα προβλήματα υγείας του.

*Με πληροφορίες από cosmopolitan

