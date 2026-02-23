Πρίγκιπας Ουίλιαμ – Κέιτ Μίντλετον: Ανησυχούν για την υγεία του βασιλιά Καρόλου

Έντονα ενοχλημένος φέρεται να είναι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ που πιστεύει ότι η βασιλική οικογένεια πρέπει να αποκηρύξει δημόσια τον Άντριου

Newsbomb

Πρίγκιπας Ουίλιαμ – Κέιτ Μίντλετον: Ανησυχούν για την υγεία του βασιλιά Καρόλου

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φτάνουν στην τελετή των βραβείων BAFTA. 22 Φεβρουαρίου 2026

ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η διπλωματική αποκάλυψη του πρίγκιπα Ουίλιαμ για την ψυχική κατάσταση του στα βραβεία BAFTA ήταν ένα σημάδι της βαθιάς «απογοήτευσής» του για τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν- Ουίνδσορ, του φόβου για την υγεία του βασιλιά Καρόλου και της επιθυμίας του να πει περισσότερα, σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Mail.

Συγκεκριμένα ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας «ανυπομονούν» να αποστασιοποιηθούν δημόσια ακόμη πιο πολύ από τον πρώην πρίγκιπα, σύμφωνα με πηγή από τη βασιλική αυλή.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον φέρονται να είναι ανήσυχοι για τις επιπτώσεις που θα έχει η σύλληψη του Άντριου στην υγεία του βασιλιά, ο οποίος συνεχίζει να μάχεται τον καρκίνο, σύμφωνα με δεύτερη πηγή.

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου παραδέχτηκε χθες το βράδυ ότι «δεν ήταν σε ήρεμη κατάσταση», καθώς το δράμα με τη σύλληψη του Άντριου προκαλεί τριγμούς στην βασιλική οικογένεια.

Κέιτ Μίντλετον Πρίγκιπας Ουίλιαμ

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πριν την τελετή των βραβείων BAFTA. 22 Φεβρουαρίου 2026

ΑΡ

Σε πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά τη συγκλονιστική σύλληψη του θείου του, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ συνόδευσε τη σύζυγό του Κέιτ Μίντλετον στα βραβεία Bafta στο Λονδίνο.

«Ο Ουίλιαμ είναι απογοητευμένος επειδή (σ.σ. ο Άντριου) είναι πιθανό να εξακολουθήσει να είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει όταν τελικά γίνει βασιλιάς», δήλωσε στην εφημερίδα ανώνυμη πηγή.

https://www.instagram.com/reel/DVEwEpjjfrm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Ο Ουίλιαμ είπε επίτηδες ότι δεν είναι σε ήρεμη κατάσταση»

Και συνέχισε: «Είμαι σίγουρος ότι ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανυπομονούν να πουν κάτι δημόσια για να αποστασιοποιηθούν, αλλά πρέπει να είναι προσεκτικοί λόγω της αστυνομικής έρευνας. Πιστεύω ότι ο Ουίλιαμ και η Κέιτ έχουν πλήρη συνείδηση ότι πρόκειται για ένα σκάνδαλο που δεν θα ξεχαστεί εύκολα. Είναι ένα χάος που άφησαν ο Άντριου και η αείμνηστη βασίλισσα και, παρόλο που ο βασιλιάς έχει τον απόλυτο έλεγχο, ο Ουίλιαμ είναι απογοητευμένος».

Από την πλευρά η Κέιτ Μίντλετον στην εμφάνιση της στα BAFTA διατήρησε τη σιωπή της για το θέμα του Άντριου. «Προφανώς ο Ουίλιαμ δεν αισθάνεται ήρεμος και μίλησε μιλήσει εκ μέρους και των δύο», σημείωσε ανώνυμη πηγή

«Είναι μια τρομερή κατάσταση και ανησυχούν πολύ για την υγεία του βασιλιά και τον αντίκτυπο που θα έχει αυτό πάνω του. Είναι εξαντλημένος και αυτό τον καταπονεί. Επίσης, ως γονείς μικρών παιδιών, το να διαβάζουν όλα αυτά είναι αρκετά απαίσιο και είναι σαφές ότι ανησυχούν. Ο Ουίλιαμ το άφησε να του ξεφύγει κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης και είναι πολύ σαφές ότι το έκανε επίτηδες. Η Κάθριν, όμως, έχει παραμείνει σιωπηλή», εξήγησε η πηγή.

https://www.instagram.com/p/DVFAfcGCPPf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:01ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Αθλητής διέσχισε 667 μέτρα σε σκοινί πάνω από τη Γενεύη - Εικόνες που «κόβουν» την ανάσα

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αστυνομικός δολοφόνησε διακινητή ναρκωτικών, στον οποίο πωλούσε προστασία

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ – Κέιτ Μίντλετον: Ανησυχούν για την υγεία του βασιλιά Καρόλου μετά τη σύλληψη του Άντριου

14:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: «Γεμίσαμε τον αθηναϊκό ουρανό με χρώμα, χαρταετούς και χαμόγελα»

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Χαρταετοί: Πώς βοήθησαν τη μετεωρολογία - Η εξήγηση Ζιακόπουλου

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Βρέφος πέθανε σε πτήση με προορισμό το Παρίσι

14:23LIFESTYLE

Klavdia: Ξεσπά σε κλάματα η μητέρα της στο πρώτο άκουσμα του νέου της τραγουδιού - Βίντεο

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Στο Περιστέρι η μεγαλύτερη λαγάνα της Ελλάδας - Χρησιμοποιήθηκαν 320 κιλά αλεύρι για την παρασκευή

14:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα επιδιώκει κεντρικό ρόλο στη μεταρωσική αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης - Ο κομβικός ρόλος της Ρεβυθούσας και το ταξίδι Παπασταύρου στην Ουάσινγκτον

14:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Γλίτωσε τα χειρότερα μετά το χτύπημα στο κεφάλι

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: Από τις πατημασιές εντόπισαν το σημείο που έπεσε στη χαράδρα ο 74χρονος - Δύσκολη η ανάσυρση της σορού του

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ρωσία αγωνίζεται για το μέλλον της, την ανεξαρτησία της, την αλήθεια και τη δικαιοσύνη

13:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Υπουργείο Πολιτισμού: Σχέδιο «ολικής επανεκκίνησης» για το Ωδείο Ηρώδου Αττικού

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Μεξικό μετά την δολοφονία του «Ελ Μέντσο»: Τουρίστες εγκλωβίστηκαν – Φόβοι για σκληρά αντίποινα του καρτέλ ναρκωτικών

13:42ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου: Καταγγελίες ότι χρέωνε τα κρατικά ταμεία ακόμα και με υπηρεσίες μασάζ

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση: Προς πάγωμα της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Σέρβιραν σε 7χρονο αλκοόλ αντί για βυσσινάδα

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Ύδρα: Ρεπό με εξόρμηση σε γειτονικά νησιά για τον Μπραντ Πιτ - Επιστρέφει αύριο στα γυρίσματα

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Καθίζηση στην οδό Γερανίου - Διακόπηκε η κυκλοφορία

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοθύελλα πλήττει τις ΗΠΑ: 250.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα – Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:23ΚΟΣΜΟΣ

Βρέφος πέθανε σε πτήση με προορισμό το Παρίσι

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: Από τις πατημασιές εντόπισαν το σημείο που έπεσε στη χαράδρα ο 74χρονος - Δύσκολη η ανάσυρση της σορού του

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο λιντσάρισμα στη Γαστούνη: 20 Ρομά ισοπέδωσαν περίπτερο και τραυμάτισαν πατέρα και γιο

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός αντικυκλώνας «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Η κολοσσιαία θερμική λίμνη «Νευρών» στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας και η παραχώρησή της στα Τίρανα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Νηπιαγωγός πήγε στο σχολείο με γύψο και πατερίτσα για να μην χάσει τη θέση της - Βίντεο

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Ύδρα: Ρεπό με εξόρμηση σε γειτονικά νησιά για τον Μπραντ Πιτ - Επιστρέφει αύριο στα γυρίσματα

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Ακρωτηριάστηκε 23χρονος που άναψε φωτοβολίδα στο ΑΕΚ-Λεβαδειακός

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

14:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα επιδιώκει κεντρικό ρόλο στη μεταρωσική αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης - Ο κομβικός ρόλος της Ρεβυθούσας και το ταξίδι Παπασταύρου στην Ουάσινγκτον

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες δηλώσεις Γεωργιάδη για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Θα ξαναπάω στο νοσοκομείο - Λάθος που δεν έκανα μήνυση στον γιατρό»

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τη Eurovision στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι στολές που έγιναν viral στα καρναβάλια του 2026

14:23LIFESTYLE

Klavdia: Ξεσπά σε κλάματα η μητέρα της στο πρώτο άκουσμα του νέου της τραγουδιού - Βίντεο

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: Εντοπίστηκε σορός - Σε εξέλιξη η ανάσυρση της

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Μεξικό μετά την δολοφονία του «Ελ Μέντσο»: Τουρίστες εγκλωβίστηκαν – Φόβοι για σκληρά αντίποινα του καρτέλ ναρκωτικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ