Πρίγκιπας Ουίλιαμ – Κέιτ Μίντλετον: Ανησυχούν για την υγεία του βασιλιά Καρόλου

Η διπλωματική αποκάλυψη του πρίγκιπα Ουίλιαμ για την ψυχική κατάσταση του στα βραβεία BAFTA ήταν ένα σημάδι της βαθιάς «απογοήτευσής» του για τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν- Ουίνδσορ, του φόβου για την υγεία του βασιλιά Καρόλου και της επιθυμίας του να πει περισσότερα, σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Mail.

Συγκεκριμένα ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας «ανυπομονούν» να αποστασιοποιηθούν δημόσια ακόμη πιο πολύ από τον πρώην πρίγκιπα, σύμφωνα με πηγή από τη βασιλική αυλή.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον φέρονται να είναι ανήσυχοι για τις επιπτώσεις που θα έχει η σύλληψη του Άντριου στην υγεία του βασιλιά, ο οποίος συνεχίζει να μάχεται τον καρκίνο, σύμφωνα με δεύτερη πηγή.

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου παραδέχτηκε χθες το βράδυ ότι «δεν ήταν σε ήρεμη κατάσταση», καθώς το δράμα με τη σύλληψη του Άντριου προκαλεί τριγμούς στην βασιλική οικογένεια.

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πριν την τελετή των βραβείων BAFTA. 22 Φεβρουαρίου 2026 ΑΡ

Σε πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά τη συγκλονιστική σύλληψη του θείου του, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ συνόδευσε τη σύζυγό του Κέιτ Μίντλετον στα βραβεία Bafta στο Λονδίνο.

«Ο Ουίλιαμ είναι απογοητευμένος επειδή (σ.σ. ο Άντριου) είναι πιθανό να εξακολουθήσει να είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει όταν τελικά γίνει βασιλιάς», δήλωσε στην εφημερίδα ανώνυμη πηγή.

«Ο Ουίλιαμ είπε επίτηδες ότι δεν είναι σε ήρεμη κατάσταση»

Και συνέχισε: «Είμαι σίγουρος ότι ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανυπομονούν να πουν κάτι δημόσια για να αποστασιοποιηθούν, αλλά πρέπει να είναι προσεκτικοί λόγω της αστυνομικής έρευνας. Πιστεύω ότι ο Ουίλιαμ και η Κέιτ έχουν πλήρη συνείδηση ότι πρόκειται για ένα σκάνδαλο που δεν θα ξεχαστεί εύκολα. Είναι ένα χάος που άφησαν ο Άντριου και η αείμνηστη βασίλισσα και, παρόλο που ο βασιλιάς έχει τον απόλυτο έλεγχο, ο Ουίλιαμ είναι απογοητευμένος».

Από την πλευρά η Κέιτ Μίντλετον στην εμφάνιση της στα BAFTA διατήρησε τη σιωπή της για το θέμα του Άντριου. «Προφανώς ο Ουίλιαμ δεν αισθάνεται ήρεμος και μίλησε μιλήσει εκ μέρους και των δύο», σημείωσε ανώνυμη πηγή

«Είναι μια τρομερή κατάσταση και ανησυχούν πολύ για την υγεία του βασιλιά και τον αντίκτυπο που θα έχει αυτό πάνω του. Είναι εξαντλημένος και αυτό τον καταπονεί. Επίσης, ως γονείς μικρών παιδιών, το να διαβάζουν όλα αυτά είναι αρκετά απαίσιο και είναι σαφές ότι ανησυχούν. Ο Ουίλιαμ το άφησε να του ξεφύγει κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης και είναι πολύ σαφές ότι το έκανε επίτηδες. Η Κάθριν, όμως, έχει παραμείνει σιωπηλή», εξήγησε η πηγή.

