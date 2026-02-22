Πιέσεις σε Κάρολο και Ουίλιαμ να καταθέσουν για την εμπλοκή του Άντριου στο σκάνδαλο Επστάιν

Η δικηγόρος των θυμάτων του Επστάιν ζητά απαντήσεις για τα μυστικά του Παλατιού, την ώρα που οι Αρχές ξεκινούν σαρωτικούς ελέγχους στον στενό κύκλο του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ

Πιέσεις σε Κάρολο και Ουίλιαμ να καταθέσουν για την εμπλοκή του Άντριου στο σκάνδαλο Επστάιν
Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ
Στο επίκεντρο έντονων πιέσεων βρέθηκαν χθες το βράδυ ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, με αίτημα να προβούν σε επίσημες καταθέσεις στις Αρχές σχετικά με τον ρόλο του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ στο σκάνδαλο Επστάιν.

Η διακεκριμένη Αμερικανίδα δικηγόρος Γκλόρια Όλρεντ, η οποία εκπροσωπεί 27 θύματα του καταδικασμένου παιδεραστή, τόνισε πως τόσο ο βασιλιάς και ο διάδοχος του θρόνου όσο και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, οφείλουν να ανταποκριθούν στις ερωτήσεις των Αρχών.

«Ζητώ με σεβασμό να μιλήσουν ανοιχτά για όσα ενδεχομένως τους έχει εκμυστηρευτεί ο Άντριου», δήλωσε η κ. Όλρεντ στο BBC.

Οι δηλώσεις συμπαράστασης

Σχολιάζοντας τη στάση του Παλατιού, η δικηγόρος επεσήμανε πως ενώ ο βασιλιάς Κάρολος και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας έχουν εκφράσει τη στήριξή τους προς τα θύματα, η στήριξη αυτή πρέπει να γίνει έμπρακτη.

  • Συνεργασία με τις αρχές: Η κ. Όλρεντ υπογράμμισε ότι ο καλύτερος τρόπος στήριξης είναι η παραχώρηση καταθέσεων στην αστυνομία, είτε κατόπιν αιτήματος είτε εθελοντικά.

  • Πληροφορίες από το περιβάλλον: Η ίδια παρότρυνε τα μέλη της οικογένειας να μοιραστούν πληροφορίες που ίσως κατέχουν η Σάρα Φέργκιουσον ή οι κόρες του Άντριου, από συναντήσεις που είχαν με τον Τζέφρι Επστάιν λίγο μετά την πρώτη του καταδίκη.

Διεύρυνση των ερευνών από τη Scotland Yard

Το αίτημα αυτό συμπίπτει με την απόφαση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας να διευρύνει τις έρευνες γύρω από τον πρίγκιπα Άντριου, εστιάζοντας πλέον στον «στενό κύκλο φίλων, συμβούλων και συνεργατών» του.

Ήδη έχει ζητηθεί από τους αστυνομικούς της προσωπικής του ασφάλειας να μιλήσουν με προσοχή για οτιδήποτε είδαν ή άκουσαν, καθώς το επίκεντρο των ερευνών μετατοπίζεται από την παράβαση καθήκοντος σε καταγγελίες για σεξουαλικά αδικήματα.

Επικρίσεις για τους χειρισμούς του παρελθόντος

Παράλληλα, ο έγκριτος νομικός Ντέιβιντ Μπόις, ο οποίος εκπροσώπησε τη Βιρτζίνια Τζιούφρε (κατήγορο του Άντριου), άσκησε δριμεία κριτική στη Scotland Yard και την Εισαγγελία για ολιγωρία. Χαρακτήρισε «προφανώς εσφαλμένο» το επιχείρημα του 2016 ότι δεν μπορούσε να ασκηθεί δίωξη επειδή τα αδικήματα έλαβαν χώρα εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, υπενθυμίζοντας την ύπαρξη φωτογραφικών τεκμηρίων του Άντριου με την Τζιούφρε στην οικία της Γκισλέιν Μάξγουελ στο Λονδίνο.

Σημειώνεται πως ο πρίγκιπας Άντριου αρνείται σταθερά οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, ωστόσο δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα επί των τελευταίων εξελίξεων.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

