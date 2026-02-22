Να «διαγράψουν» τον Άντριου και από τη σειρά διαδοχής, σκέφτονται στο Μπάκινγχαμ

«Δεν αντιτίθεται ο βασιλιάς Κάρολος σε απομάκρυνση του Άντριου από τη σειρά», αναφέρουν πηγές

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Να «διαγράψουν» τον Άντριου και από τη σειρά διαδοχής, σκέφτονται στο Μπάκινγχαμ
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Μπάκιγχαμ επιτρέπει την προώθηση νομοθετικής πρωτοβουλίας για την απομάκρυνση του πρίγκιπα Άντριου από τη σειρά διαδοχής, με τη στήριξη του βασιλιά Καρόλου Γ΄.
  • Η απομάκρυνση του Άντριου απαιτεί νέα νομοθεσία που πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή των Κοινοτήτων, τη Βουλή των Λόρδων, και τα 14 κράτη της Κοινοπολιτείας όπου ο μονάρχης είναι αρχηγός κράτους.
  • Ο πρίγκιπας Άντριου συνελήφθη και ανακρίθηκε για την υπόθεση εμπλοκής του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, παραμένοντας υπό διερεύνηση χωρίς περιοριστικούς όρους.
  • Η κυβέρνηση συνεργάζεται με το Παλάτι για να αποκλείσει οριστικά τον Άντριου από τον θρόνο, ενώ πολιτικά κόμματα δηλώνουν έτοιμα να στηρίξουν νομοθετικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.
  • Η σύλληψη του Άντριου είναι η πρώτη σύλληψη μέλους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας εδώ και πάνω από 350 χρόνια, γεγονός με ιστορική σημασία.
Snapshot powered by AI

Το «πράσινο φως» φέρεται να δίνει το Μπάκιγχαμ για την προώθηση κοινοβουλευτικής πρωτοβουλίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απομάκρυνση του πρίγκιπα Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ από τη γραμμή διαδοχής του βρετανικού θρόνου, σύμφωνα με βασιλικές πηγές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ δεν προτίθεται να σταματήσει μια τέτοια ρύθμιση, εφόσον αυτή προωθηθεί μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ανοικτό το ενδεχόμενο νομοθετικής παρέμβασης

Ο Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ παραμένει όγδοος στη σειρά διαδοχής, παρά την απώλεια των βασιλικών του τίτλων και την απομάκρυνσή του από κάθε δημόσιο ρόλο.

Πηγές του παλατιού διευκρινίζουν ότι ο μονάρχης δεν θα αντιταχθεί σε νομοθετική λύση που θα τον αποκλείσει οριστικά από την προοπτική ανόδου στον θρόνο.

Η διαδικασία απομάκρυνσης προϋποθέτει νέα νομοθεσία, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή των Κοινοτήτων και τη Βουλή των Λόρδων, να λάβει βασιλική έγκριση και να τύχει της στήριξης των 14 κρατών της Κοινοπολιτείας όπου ο Βρετανός μονάρχης είναι αρχηγός κράτους.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Η σύλληψη του 66χρονου έγινε έπειτα από τη δημοσιοποίηση εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τα οποία φέρεται να υποδεικνύουν ότι διαβίβασε εμπιστευτικές κυβερνητικές πληροφορίες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα ανηλίκων, Τζέφρι Έπσταϊν και σε άλλες επαφές, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο ίδιος συνελήφθη, ανήμερα των γενεθλίων του (19/02) και ανακρίθηκε από την αστυνομία του Τάμεση Βάλεϊ, παραμένοντας επί 11 ώρες υπό κράτηση. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος υπό διερεύνηση, χωρίς περιοριστικούς όρους, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Έρευνες σε Ουίνδσορ και Σάντρινγχαμ

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν και μέσα στο Σαββατοκύριακο, τόσο στη Royal Lodge στο Ουίνδσορ όσο και στο κτήμα Σάντρινγχαμ στο Νόρφολκ, όπου διαμένει σήμερα. Τα αντικείμενα που έχουν κατασχεθεί από τις δύο κατοικίες εξετάζονται ήδη από τις αρμόδιες αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί αίτημα για πρώιμη γνωμοδότηση προς την Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος, κάτι που σημαίνει ότι ενδεχόμενη απαγγελία κατηγοριών θα καθυστερήσει.

Το παρελθόν με τον Έπσταϊν

Ο Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ είχε παραιτηθεί από τα δημόσια καθήκοντά του το 2019, μετά την συνέντευξή του στο BBC και την εκπομπή Newsnight, όπου δεν εξέφρασε μεταμέλεια για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

andrew-virginia.jpg

Ο πρίγκιπας Άντριου με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε και τη Γκισλέιν Μάξγουελ

Το 2022 κατέβαλε εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους περίπου 12 εκατομμυρίων λιρών στη Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία είχε ισχυριστεί ότι είχε πέσει θύμα του Έπσταϊν και οδηγήθηκε σε εκείνον. Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, ενώ η καταβολή του ποσού έγινε χωρίς παραδοχή ενοχής.

Πολιτικές αντιδράσεις

Ο υπουργός Άμυνας Λουκ Πόλαρντ δήλωσε στο BBC Radio ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται με το Παλάτι για την προώθηση σχεδίων, ώστε να αποκλειστεί οριστικά η πιθανότητα ο Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ να αναλάβει ποτέ τον θρόνο.

Ο Τζέιμς Μάρεϊ, επικεφαλής γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξετάζει όλα τα πιθανά επόμενα βήματα, χωρίς να αποκλείει καμία επιλογή, επισημαίνοντας ωστόσο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα.

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, δήλωσε ότι το κόμμα του θα στηρίξει κάθε νομοθετική πρωτοβουλία για την απομάκρυνσή του από τη διαδοχή, τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρξει πιθανότητα να γίνει βασιλιάς.

Ιστορική πρωτοτυπία

Η σύλληψη του πρίγκιπα Άντριου αποτελεί την πρώτη περίπτωση σύλληψης μέλους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας εδώ και περισσότερα από 350 χρόνια.

Το προηγούμενο ιστορικό ανάλογο καταγράφεται τον 17ο αιώνα, όταν ο βασιλιάς Κάρολος Α' συνελήφθη το 1647, μετά την ήττα του στον Αγγλικό Εμφύλιο Πόλεμο, και εκτελέστηκε δύο χρόνια αργότερα.

Οι εξελίξεις παραμένουν ραγδαίες, με το πολιτικό και θεσμικό μέλλον του πρώην δούκα να κρίνεται τόσο από την πορεία της ποινικής έρευνας όσο και από τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει πλωτό νοσοκομείο στη Γροιλανδία

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Να «διαγράψουν» τον Άντριου και από τη σειρά διαδοχής, σκέφτονται στο Μπάκινγχαμ - «Δεν είναι αντίθετος» ο Κάρολος

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: «Έκανα ελιγμούς αλλά με δάγκωσε στη μέση» – Πώς ξέφυγε ο άνδρας που δέχτηκε επίθεση από λύκο

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιωτική θητεία – Όλες οι αλλαγές: 100€ αποζημίωση στην παραμεθόριο – Όλοι στον στρατό ξηράς για βασική εκπαίδευση

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

08:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χαμός στον αγώνα Γκρίζλις – Χιτ: Άγριος καυγάς μεταξύ Πίπεν και Γκάρντνερ – Βίντεο

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώην σύζυγος του Τζεφ Μπέζος, ΜακΚένζι Σκοτ, δώρισε το 2025 περισσότερα από όσα έχει προσφέρει εκείνος συνολικά στη ζωή του

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Hyundai: Μικρότερη σχεδιαστική απόσταση μεταξύ των μοντέλων της

08:19ΥΓΕΙΑ

Μελετούν τον εγκέφαλο και ανακαλύπτουν τυχαία μυστηριώδεις δομές: «Αντιπροσωπεύουν ένα νέο πρότυπο»

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Σκοτώθηκε 45χρονη μετά από σύγκρουση στην Οβρυά

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: «Μου έσκισε τα ρούχα και με δάγκωσε στη μέση», λέει ο άνδρας που δέχτηκε επίθεση από λύκο

08:03ΚΟΣΜΟΣ

«Ώρα μηδέν» για το Ιράν: Σε στρατιωτική ετοιμότητα οι ΗΠΑ - Τα σενάρια πολέμου και το τελεσίγραφο

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μειωμένα τα κόστη επισκευής EV, αλλά όχι τα προβλήματα

08:00LIFESTYLE

Η σύζυγος του Τζέιμς βαν ντερ Μπικ για τον θάνατο του Έρικ Ντέιν: «Θα μας λείψουν οι άντρες μας»

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες Καισαριανής: Διεθνής συγκίνηση για τα ντοκουμέντα - Τι γράφουν New York Times , Guardian, Telegraph, France24 και ABC News

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές – Πλούσια ποικιλία σε σαρακοστιανά εδέσματα

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Alfa Romeo Junior Ibrida: Οκτώ χρόνια εγγύηση και όφελος 2.000 ευρώ

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Μικρές πράξεις, μεγάλος έρωτας: Πιλότος φέρνει λουλούδια στη γυναίκα του από κάθε χώρα που επισκέπτεται

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα αζήτητα επιστροφές φόρων ύψους 176 εκατ. ευρώ – Πώς να εισπράξετε τα χρήματά σας

07:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Μάχες» ΑΕΚ-Λεβαδειακός για κορυφή, ΟΦΗ-Παναθηναϊκός για Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιωτική θητεία – Όλες οι αλλαγές: 100€ αποζημίωση στην παραμεθόριο – Όλοι στον στρατό ξηράς για βασική εκπαίδευση

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: «Έκανα ελιγμούς αλλά με δάγκωσε στη μέση» – Πώς ξέφυγε ο άνδρας που δέχτηκε επίθεση από λύκο

06:02ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες Καισαριανής: Το μυστήριο γύρω από τους ναζί φωτογράφους - Τι «αποκαλύπτει» η Σφαγή στο Κοντομαρί

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Ξεκλείδωσα και τον βρήκα γυμνό πάνω στο παιδί μου» - Η ανατριχιαστική περιγραφή της μητέρας των δύο ΑμεΑ κοριτσιών

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 τα αποθέματα - Πάνω από 680 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: «Μου έσκισε τα ρούχα και με δάγκωσε στη μέση», λέει ο άνδρας που δέχτηκε επίθεση από λύκο

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες Καισαριανής: Διεθνής συγκίνηση για τα ντοκουμέντα - Τι γράφουν New York Times , Guardian, Telegraph, France24 και ABC News

08:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χαμός στον αγώνα Γκρίζλις – Χιτ: Άγριος καυγάς μεταξύ Πίπεν και Γκάρντνερ – Βίντεο

22:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8: Το 22ο στον Κρητικό ουρανό για τον Παναθηναϊκό – Η απονομή του Κυπέλλου, γιούχα σε Λιόλιο

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Σκοτώθηκε 45χρονη μετά από σύγκρουση στην Οβρυά

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα αζήτητα επιστροφές φόρων ύψους 176 εκατ. ευρώ – Πώς να εισπράξετε τα χρήματά σας

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώην σύζυγος του Τζεφ Μπέζος, ΜακΚένζι Σκοτ, δώρισε το 2025 περισσότερα από όσα έχει προσφέρει εκείνος συνολικά στη ζωή του

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε υποχωρούν οι βροχές και οι καταιγίδες - Η αναλυτική πρόγνωση Κολυδά για Καθαρά Δευτέρα

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

08:03ΚΟΣΜΟΣ

«Ώρα μηδέν» για το Ιράν: Σε στρατιωτική ετοιμότητα οι ΗΠΑ - Τα σενάρια πολέμου και το τελεσίγραφο

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Μίλησε» η ιατροδικαστική εξέταση στα ΑμεΑ κορίτσια - Συγκλονίζει η μητέρα τους, αγνοείται ο δράστης

07:00LIFESTYLE

Η Εριέττα Μανούρη στο Newsbomb: «Η εμφάνισή μου δεν νιώθω ότι με περιόρισε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ