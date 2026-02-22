Να «διαγράψουν» τον Άντριου και από τη σειρά διαδοχής, σκέφτονται στο Μπάκινγχαμ

Snapshot Το Μπάκιγχαμ επιτρέπει την προώθηση νομοθετικής πρωτοβουλίας για την απομάκρυνση του πρίγκιπα Άντριου από τη σειρά διαδοχής, με τη στήριξη του βασιλιά Καρόλου Γ΄.

Η απομάκρυνση του Άντριου απαιτεί νέα νομοθεσία που πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή των Κοινοτήτων, τη Βουλή των Λόρδων, και τα 14 κράτη της Κοινοπολιτείας όπου ο μονάρχης είναι αρχηγός κράτους.

Ο πρίγκιπας Άντριου συνελήφθη και ανακρίθηκε για την υπόθεση εμπλοκής του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, παραμένοντας υπό διερεύνηση χωρίς περιοριστικούς όρους.

Η κυβέρνηση συνεργάζεται με το Παλάτι για να αποκλείσει οριστικά τον Άντριου από τον θρόνο, ενώ πολιτικά κόμματα δηλώνουν έτοιμα να στηρίξουν νομοθετικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Η σύλληψη του Άντριου είναι η πρώτη σύλληψη μέλους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας εδώ και πάνω από 350 χρόνια, γεγονός με ιστορική σημασία. Snapshot powered by AI

Το «πράσινο φως» φέρεται να δίνει το Μπάκιγχαμ για την προώθηση κοινοβουλευτικής πρωτοβουλίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απομάκρυνση του πρίγκιπα Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ από τη γραμμή διαδοχής του βρετανικού θρόνου, σύμφωνα με βασιλικές πηγές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ δεν προτίθεται να σταματήσει μια τέτοια ρύθμιση, εφόσον αυτή προωθηθεί μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ανοικτό το ενδεχόμενο νομοθετικής παρέμβασης

Ο Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ παραμένει όγδοος στη σειρά διαδοχής, παρά την απώλεια των βασιλικών του τίτλων και την απομάκρυνσή του από κάθε δημόσιο ρόλο.

Πηγές του παλατιού διευκρινίζουν ότι ο μονάρχης δεν θα αντιταχθεί σε νομοθετική λύση που θα τον αποκλείσει οριστικά από την προοπτική ανόδου στον θρόνο.

Η διαδικασία απομάκρυνσης προϋποθέτει νέα νομοθεσία, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή των Κοινοτήτων και τη Βουλή των Λόρδων, να λάβει βασιλική έγκριση και να τύχει της στήριξης των 14 κρατών της Κοινοπολιτείας όπου ο Βρετανός μονάρχης είναι αρχηγός κράτους.

It’s the incredible photo that’s gone round the world, and it was taken by ⁦@philnoble1⁩ from ⁦@Reuters⁩ . Congrats, Phil - you scooped everyone. ? pic.twitter.com/baXpa7C4PT — Piers Morgan (@piersmorgan) February 20, 2026

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Η σύλληψη του 66χρονου έγινε έπειτα από τη δημοσιοποίηση εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τα οποία φέρεται να υποδεικνύουν ότι διαβίβασε εμπιστευτικές κυβερνητικές πληροφορίες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα ανηλίκων, Τζέφρι Έπσταϊν και σε άλλες επαφές, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο ίδιος συνελήφθη, ανήμερα των γενεθλίων του (19/02) και ανακρίθηκε από την αστυνομία του Τάμεση Βάλεϊ, παραμένοντας επί 11 ώρες υπό κράτηση. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος υπό διερεύνηση, χωρίς περιοριστικούς όρους, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Έρευνες σε Ουίνδσορ και Σάντρινγχαμ

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν και μέσα στο Σαββατοκύριακο, τόσο στη Royal Lodge στο Ουίνδσορ όσο και στο κτήμα Σάντρινγχαμ στο Νόρφολκ, όπου διαμένει σήμερα. Τα αντικείμενα που έχουν κατασχεθεί από τις δύο κατοικίες εξετάζονται ήδη από τις αρμόδιες αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί αίτημα για πρώιμη γνωμοδότηση προς την Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος, κάτι που σημαίνει ότι ενδεχόμενη απαγγελία κατηγοριών θα καθυστερήσει.

The first photo of Andrew Mountbatten-Windsor, formerly known as Prince Andrew, Duke of York, has been published after he was released from law enforcement custody in the UK following his arrest earlier today. Photo via Reuters



Its the first arrest since the release of the… pic.twitter.com/92EE2e5oVF — Epstein Updates 2.0 (@EpsteinupdatesX) February 19, 2026

Το παρελθόν με τον Έπσταϊν

Ο Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ είχε παραιτηθεί από τα δημόσια καθήκοντά του το 2019, μετά την συνέντευξή του στο BBC και την εκπομπή Newsnight, όπου δεν εξέφρασε μεταμέλεια για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο πρίγκιπας Άντριου με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε και τη Γκισλέιν Μάξγουελ

Το 2022 κατέβαλε εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους περίπου 12 εκατομμυρίων λιρών στη Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία είχε ισχυριστεί ότι είχε πέσει θύμα του Έπσταϊν και οδηγήθηκε σε εκείνον. Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, ενώ η καταβολή του ποσού έγινε χωρίς παραδοχή ενοχής.

Πολιτικές αντιδράσεις

Ο υπουργός Άμυνας Λουκ Πόλαρντ δήλωσε στο BBC Radio ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται με το Παλάτι για την προώθηση σχεδίων, ώστε να αποκλειστεί οριστικά η πιθανότητα ο Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ να αναλάβει ποτέ τον θρόνο.

Ο Τζέιμς Μάρεϊ, επικεφαλής γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξετάζει όλα τα πιθανά επόμενα βήματα, χωρίς να αποκλείει καμία επιλογή, επισημαίνοντας ωστόσο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα.

This is so funny if it wasn't beyond ridiculous and absolutely laughable. Prince Andrew telling the BBC that he doesn't sweat. These people are supposed to he better than us. These Royals. pic.twitter.com/mZBuGc5FaA — Nina (@ShakeLS) February 6, 2026

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, δήλωσε ότι το κόμμα του θα στηρίξει κάθε νομοθετική πρωτοβουλία για την απομάκρυνσή του από τη διαδοχή, τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρξει πιθανότητα να γίνει βασιλιάς.

Ιστορική πρωτοτυπία

Η σύλληψη του πρίγκιπα Άντριου αποτελεί την πρώτη περίπτωση σύλληψης μέλους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας εδώ και περισσότερα από 350 χρόνια.

Το προηγούμενο ιστορικό ανάλογο καταγράφεται τον 17ο αιώνα, όταν ο βασιλιάς Κάρολος Α' συνελήφθη το 1647, μετά την ήττα του στον Αγγλικό Εμφύλιο Πόλεμο, και εκτελέστηκε δύο χρόνια αργότερα.

Οι εξελίξεις παραμένουν ραγδαίες, με το πολιτικό και θεσμικό μέλλον του πρώην δούκα να κρίνεται τόσο από την πορεία της ποινικής έρευνας όσο και από τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου.

King Charles and Prince William urged to speak to police about Andrew's role in Epstein scandal https://t.co/N6bEvmcxsO — Daily Mail (@DailyMail) February 22, 2026

