Ισραήλ: Εξουδετερώσαμε δεκάδες μαχητές της Χεζμπολάχ - Η ταξιαρχία Γκολανί μετακινείται προς Λίβανο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι πολεμικές επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στα λιβανικά εδάφη, με το γενικό επιτελείο να ανακοινώνει χθες την εξουδετέρωση δεκάδων μελών της Χεζμπολά. Οι συγκρούσεις επικεντρώνονται πλέον στη στρατηγικής σημασίας περιοχή της Ραμπ ελ Θαλαθίν.

Σύμφωνα με επίσημες αναφορές, οι χερσαίες μονάδες κατάφεραν να διαλύσουν κρίσιμες εγκαταστάσεις της οργάνωσης. Ανάμεσα στους στόχους που επλήγησαν βρίσκονταν αποθήκες πυρομαχικών, κέντρα ελέγχου και θέσεις από όπου γινόταν κατόπτευση των κινήσεων των ισραηλινών δυνάμεων. Η εφημερίδα Times of Israel επισημαίνει ότι ο βασικός σκοπός της επιχείρησης, που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα δυτικά των υψιπέδων του Γκολάν, είναι η πλήρης απώθηση των μαχητών που στηρίζονται από το Ιράν μακριά από τη μεθόριο. Την ίδια ώρα, η στρατιωτική ηγεσία προχωρά σε περαιτέρω ενίσχυση του μετώπου.

Η κάθοδος της ταξιαρχίας Γκολάνι

Όπως ανακοινώθηκε, η «βόρεια διοίκηση» θα δεχθεί σημαντικές ενισχύσεις μέσα στις επόμενες ημέρες με την ανάπτυξη της ταξιαρχίας Γκολάνι. Το σχέδιο φαίνεται πως είναι ευρύτερο, καθώς πληροφορίες από τον ιστότοπο Axios κάνουν λόγο για πρόθεση κατάληψης ολόκληρης της ζώνης νότια του ποταμού Λιτάνι.

Διαβάστε επίσης