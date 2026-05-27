Εντός Ύλης - Γιάννης Καραμούζης: Παιδιά, άγχος και ψυχική ανθεκτικότητα σε μια εποχή διαρκούς πίεσης

Το Newsbomb.gr, σε συνεργασία με την Career Gate, παρουσιάζει ένα επεισόδιο αφιερωμένο στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, στον ρόλο του σχολείου και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η νέα γενιά.

ΕΝΤΟΣ ΥΛΗΣ • ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 25

Ένα σύγχρονο, ενημερωτικό και ανθρώπινο video podcast για νέους, γονείς και επαγγελματίες που ψάχνουν τον δρόμο τους στην εκπαίδευση και την καριέρα. Με οικοδεσπότες τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του Career Gate, Κωστή Κατσανέβα και Θανάση Λέλε, κάθε επεισόδιο φωτίζει επιλογές, ανατρέπει στερεότυπα και προσφέρει πρακτικές συμβουλές για σπουδές, καριέρα και μέλλον.

Καλεσμένος μας ο κ. Γιάννης Καραμούζης, σχολικός ψυχολόγος, που μας βοηθά να κατανοήσουμε βαθύτερα τις ανάγκες, τις αγωνίες και τις δυσκολίες των μαθητών στη σύγχρονη πραγματικότητα. Μιλάμε για την προσωπική και επαγγελματική του διαδρομή, για το πώς επέλεξε την επιστήμη της Ψυχολογίας και τι ήταν αυτό που τον οδήγησε στη σχολική ψυχολογία και στη στήριξη παιδιών και εφήβων μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Η συζήτηση εστιάζει στον ρόλο του σχολικού ψυχολόγου, στις πιο συχνές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μαθητές και στη σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης μέσα στη σχολική κοινότητα.

Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη συνεργασίας ανάμεσα σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, ώστε το σχολείο να λειτουργεί ως χώρος ασφάλειας, κατανόησης και υποστήριξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σύγχρονες πιέσεις που βιώνουν οι νέοι άνθρωποι: Τα social media, η συνεχής σύγκριση, η αβεβαιότητα για το μέλλον, αλλά και οι συνέπειες που άφησαν πίσω τους η οικονομική κρίση και η πανδημία.

Συζητάμε για μια γενιά παιδιών που μεγάλωσε μέσα σε συνθήκες έντονης ανασφάλειας και για το πώς αυτά τα βιώματα επηρεάζουν την ψυχική τους ανθεκτικότητα. Ο κ. Καραμούζης μιλά ακόμη για τον ρόλο της οικογένειας, τα συχνότερα λάθη που γίνονται από τους γονείς χωρίς πρόθεση, αλλά και για τη σημασία της ουσιαστικής επικοινωνίας και αποδοχής μέσα στο σπίτι. Ένα σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορά στις Πανελλαδικές εξετάσεις και το άγχος που συνοδεύει αυτή την περίοδο τόσο για τους μαθητές όσο και για τις οικογένειές τους. Πώς μπορεί ένας νέος να διαχειριστεί τον φόβο της αποτυχίας; Και πώς μπορούν οι γονείς να στηρίξουν χωρίς να ενισχύουν την πίεση;

Ένα επεισόδιο για την ψυχική υγεία, τη δύναμη της κατανόησης και τη σημασία του να ακούμε πραγματικά τα παιδιά. Για ένα σχολείο που δεν περιορίζεται μόνο στη γνώση, αλλά φροντίζει και τον άνθρωπο πίσω από τον μαθητή.

Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast του Newsbomb.gr, «Εντός Ύλης», μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στο YouTube Newsbomb.gr

