ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης – Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός

Snapshot Οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν ηλεκτρονικά μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου και την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Ο ναυτικός αποκλεισμός άρθηκε νωρίτερα από το αναμενόμενο, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση πλοίων από τα ιρανικά λιμάνια και τα Στενά του Ορμούζ.

Το μνημόνιο δίνει προτεραιότητα στον τερματισμό του πολέμου, ειδικά στον Λίβανο, με σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία του.

Αρχίζουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των κυρώσεων, με δυνατότητα παράτασης.

Το Ιράν αποκλείει τη συζήτηση για το πυραυλικό του πρόγραμμα και τις αμυντικές του δυνατότητες από τις διαπραγματεύσεις. Snapshot powered by AI

ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου και την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Την υπογραφή επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, ενώ αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι το κείμενο υπέγραψε ηλεκτρονικά και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι διαπραγματευτικές ομάδες παραμένει προγραμματισμένο να συναντηθούν στη Γενεύη, ωστόσο δεν θα πραγματοποιηθεί τελετή φυσικής υπογραφής στην Ελβετία.

Άμεση άρση του αποκλεισμού

Σύμφωνα με τον Μπαγαΐ, η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια είχε αρχικά προγραμματιστεί να γίνει μέσα σε 30 ημέρες, με αντάλλαγμα παραχωρήσεις της Τεχεράνης για τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι εξελίξεις, όμως, επιταχύνθηκαν μετά την ισραηλινή επίθεση στη Νταχίγια και τις απειλές του Ιράν. Ακολούθησαν άμεσες συνομιλίες και οι ΗΠΑ προχώρησαν νωρίτερα στην εφαρμογή του μέτρου.

Ήδη, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, πλοία εισέρχονται και εξέρχονται από τα λιμάνια της χώρας χωρίς προβλήματα.

Με την υπογραφή του μνημονίου τίθενται σε ισχύ και οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το Ιράν βάσει του κειμένου.

Ο Μπαγαΐ υποστήριξε ότι η κατάπαυση του πυρός και ο τερματισμός του πολέμου στον Λίβανο είχαν για την Τεχεράνη την ίδια βαρύτητα με τα εσωτερικά συμφέροντα του Ιράν. Όπως είπε, ο Λίβανος αναφέρεται τρεις φορές στην πρώτη παράγραφο του μνημονίου, όπου προβλέπεται ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας της χώρας.

Σε δεύτερο χρόνο τα πυρηνικά και οι κυρώσεις

Η ιρανική πλευρά επέλεξε στην πρώτη αυτή φάση να επικεντρωθεί αποκλειστικά στον τερματισμό του πολέμου, αφήνοντας εκτός το πυρηνικό ζήτημα.

Το μνημόνιο προβλέπει περίοδο 60 ημερών, η οποία αρχίζει αμέσως, για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των κυρώσεων. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα παράτασης, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι οι αμυντικές δυνατότητες και το πυραυλικό πρόγραμμα της χώρας δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης.

«Οι πύραυλοι είναι για να εκτοξεύονται, όχι για να διαπραγματεύονται», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να συζητήσει τα αμυντικά της μέσα με καμία πλευρά και σε καμία διαδικασία.

Διαβάστε επίσης