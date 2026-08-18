Βόλος: Δύο φωτιές σε Αϊβαλιώτικα και Σωρό - Επιχειρούν 5 εναέρια, 112 για ετοιμότητα

Snapshot Στις 18:00 της Τρίτης εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση στα Αϊβαλιώτικα Βόλου.

Στην κατάσβεση επιχειρούν 28 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και 5 οχήματα.

Δύο ελικόπτερα συμμετέχουν στις προσπάθειες αεροπυρόσβεσης.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Επί ποδός οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Μαγνησίας για φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε δασική έκταση στην περιοχή Αϊβαλιώτικα στον Βόλο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:00.

Στις 18:30 ξέσπασε κι άλλη πυρκαγιά στον Σωρό.

Στις δύο πυρκαγιές επιχειρούν 50 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Παράλληλα κινητοποιήθηκαν για την αεροπυρόσβεση τρία αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Λίγο μετά την έναρξη του συμβάντος ήχησε το 112 στα κινητά των κατοίκων στην περιοχή Νέες Παγασές να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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