Φωτιά στον Προφήτη Ηλία Σαλαμίνας - Στη μάχη δύο εναέρια μέσα - Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (18/8) για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση πλησίον του Προφήτη Ηλία, στη Σαλαμίνα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Αυγούστου 2026, περίπου στις 17:45

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

Αυτή τη στιγμή σπεύδουν πυροσβεστικές δυνάμεις από τον Πειραιά.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Σαλαμίνα, λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Προφήτη Ηλία.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ασκληπιού, από το ύψος της οδού Επιδαύρου έως την οδό Ζωοδόχου Πηγής, με τα οχήματα να εκτρέπονται σε εναλλακτικές διαδρομές.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται προκειμένου να διευκολυνθεί η κίνηση των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή και να διασφαλιστεί η ασφάλεια οδηγών και κατοίκων.

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