Snapshot Εκδηλώθηκε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Θήβα Βοιωτίας το μεσημέρι της Τρίτης.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 22 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Ο Δήμος Θηβαίων συνδράμει με υδροφόρες στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης για φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Θήβας.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Την επιχείρησην συνδράμουν από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Θηβαίων.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.