Το Σούπερ Ελ Νίνιο απειλεί να καταρρίψει ρεκόρ που ισχύει από το 1905 - Το σπάνιο φαινόμενο

Η περίοδος των κυκλώνων θα μπορούσε να τελειώσει εξαιρετικά χωρίς πραγματικούς τυφώνες λόγω του ισχυρού φαινομένου Ελ Νίνιο στον Ειρηνικό.

Μάνος Χατζηγιάννης

Το Σούπερ Ελ Νίνιο απειλεί να καταρρίψει ρεκόρ που ισχύει από το 1905 - Το σπάνιο φαινόμενο
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  • Το 2026 κινδυνεύει να γίνει η πρώτη σεζόν στον Ατλαντικό χωρίς τυφώνες από το 1914, αν δεν σχηματιστεί τυφώνας πριν τις 8 Οκτωβρίου.
  • Η ασυνήθιστη έλλειψη τυφώνων συνδέεται με το σούπερ Ελ Νίνιο που δημιουργεί ισχυρή διάτμηση ανέμου, εμποδίζοντας την ανάπτυξη τροπικών τυφώνων.
  • Παρά την πιθανή απουσία τυφώνων, οι θερμές επιφανειακές θερμοκρασίες στον Ατλαντικό αυξάνουν τον κίνδυνο γρήγορης ενίσχυσης καταιγίδων κοντά στις ακτές.
  • Οι παράκτιες περιοχές του βόρειου και ανατολικού Κόλπου των ΗΠΑ και των Καρολίνων αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο από πιθανές καταιγίδες το φθινόπωρο του 2026.
  • Μόνο δύο φορές στην ιστορία (1907, 1914) η ατλαντική σεζόν τελείωσε χωρίς τυφώνα, γεγονός που δείχνει τη σπανιότητα του φαινομένου που παρατηρείται φέτος.
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Ο Ατλαντικός Ωκεανός βιώνει μια εντελώς ασυνήθιστη περίοδο κυκλώνων, η οποία σύντομα θα μπορούσε να ξαναγράψει οριστικά τα βιβλία ιστορίας της σύγχρονης μετεωρολογίας και υπέυθυνο είναι το φαινόμενο Ελ Νίνιο.

Μέχρι στιγμής, το 2026 έχει προκαλέσει οκτώ τροπικές καταιγίδες με ονόματα, τρεις από τις οποίες έχουν φτάσει βίαια σε ακτές κατά μήκος του Κόλπου των ΗΠΑ, αλλά απίστευτα καμία από αυτές δεν έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε πλήρη τυφώνα. Καθώς περνούν οι μέρες, πλησιάζουμε αναπόφευκτα στην 8η Οκτωβρίου, την ημερομηνία που από το 1905 κατέχει το ρεκόρ όλων των εποχών για τον τελευταίο σχηματισμό του πρώτου τυφώνα στον Ατλαντικό μιας ολόκληρης περιόδου. Εάν τα νερά των ωκεανών παρέμεναν σιωπηλά πέρα ​​από αυτό το όριο, θα γινόμασταν μάρτυρες της κατάρρευσης ενός ρεκόρ 121 ετών. Η περίοδος θα μπορούσε ακόμη και να τελειώσει με μηδενικούς ενεργούς τυφώνες.

Ένα πολύ σπάνιο γεγονός στην ιστορία της μετεωρολογίας

Μόνο δύο χρόνια στην ιστορία των επίσημων αρχείων, το 1907 και το 1914, έχουν τελειώσει χωρίς ούτε έναν επιβεβαιωμένο τυφώνα. Εάν το 2026 ακολουθούσε αυτή την πορεία, θα ήταν η πρώτη σεζόν στον Ατλαντικό χωρίς τυφώνες εδώ και πάνω από έναν αιώνα και μόνο η τρίτη από τότε που ξεκίνησαν οι συστηματικές μετρήσεις το 1851. Μέχρι σήμερα, σίγουρα δεν υπήρξε έλλειψη ευκαιριών για τον σχηματισμό πιο βίαιων στροβίλων.

Η τροπική καταιγίδα Fay, για παράδειγμα, πλησίασε την ένταση του τυφώνα, φτάνοντας σε μέγιστες ριπές ανέμου 112 χλμ./ώρα. Ένα μόνο σύστημα ικανό να ενταθεί για λίγο θα ήταν αρκετό για να διακόψει αυτή την ανώμαλη σειρά στη λεκάνη του Ατλαντικού.

Σούπερ Ελ Νίνιο και ατμοσφαιρικά ρεύματα

Ένας από τους κύριους λόγους πίσω από αυτή την ασυνήθιστη έλλειψη ακραίας κυκλωνικής δραστηριότητας είναι η ραγδαία ενίσχυση ενός σούπερ Ελ Νίνιο στον Ειρηνικό Ωκεανό. Οι καιρικές συνθήκες που σχετίζονται με αυτό το τεράστιο παγκόσμιο κλιματικό φαινόμενο είναι ήδη πολύ ισχυρές και θα μπορούσαν να ενταθούν περαιτέρω, καθιστώντας το πιο ακραίο που έχει καταγραφεί ποτέ πριν από τις 30 Νοεμβρίου , την ημερομηνία που σηματοδοτεί επίσημα το τέλος της ατλαντικής εποχής.

Το Ελ Νίνιο τείνει να αυξάνει σημαντικά τους ανέμους σε μεγάλες περιοχές του Ατλαντικού : αυτά τα ισχυρά ρεύματα, γνωστά ως διάτμηση ανέμου, εμποδίζουν τις καταιγίδες να οργανωθούν γύρω από τροπικά συστήματα, καθιστώντας τη δομική ανάπτυξη των τυφώνων πολύ πιο περίπλοκη . Αναλύοντας τα τρία τελευταία σούπερ Ελ Νίνιο στη σύγχρονη ιστορία, είναι σαφές ότι μόλις το 2015 σχηματίστηκε ένας τυφώνας μετά την 1η Οκτωβρίου, καταδεικνύοντας ξεκάθαρα πώς αυτό το συγκεκριμένο ατμοσφαιρικό μοτίβο είναι σε θέση να σιγήσει και να καταστείλει τις καταιγίδες πάνω από τον ωκεανό.

Η ζέστη των νερών και οι κίνδυνοι στις ακτές

Ο κίνδυνος πρόσφατων, δυνητικά καταστροφικών καταιγίδων παραμένει πραγματικός, παρά την πιθανότητα να τελειώσει το έτος χωρίς μεγάλους τυφώνες.

Οι συνεχείς δορυφορικές παρατηρήσεις από το διάστημα, υποστηριζόμενες από μετρήσεις της NASA και άλλων κλιματικών υπηρεσιών, επιβεβαιώνουν ότι η λεκάνη του Ατλαντικού χαρακτηρίζεται από θερμοκρασίες επιφανειακού νερού κοντά στους 84°F (29°C) κοντά στη νοτιοανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών και στον Κόλπο. Αυτή η τρομερή δεξαμενή θερμικής ενέργειας θα μπορούσε να επιτρέψει σε μια απλή τοπική διαταραχή να φτάσει σε επικίνδυνη ένταση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, προκαλώντας ένα κατά τα άλλα εχθρικό ατμοσφαιρικό περιβάλλον .

Το ζεστό νερό κοντά στην ξηρά μειώνει δραστικά τον χρόνο προετοιμασίας για τους παράκτιους πληθυσμούς σε περίπτωση μιας ταχέως αναπτυσσόμενης δίνης. Επί του παρόντος, οι περιοχές που αντιμετωπίζουν υψηλότερο από το ιστορικό κίνδυνο άμεσης πρόσκρουσης βρίσκονται στη βόρεια και ανατολική ακτή του Κόλπου και στις Καρολίνες, ενώ η κεντρική ακτή και το νοτιότερο Τέξας παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο για τις υπόλοιπες εβδομάδες του φθινοπώρου.

Με πληροφορίες από meteoweb.eu

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