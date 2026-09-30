Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις - Τα ποσά

Snapshot Η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού ανοίγει σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, στις 08:00 για νέες αιτήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ΗΔΙΚΑ ή Gov.gr με κωδικούς TaxisNet και ΑΜΚΑ, και υποβάλλεται μία φορά ετησίως.

Το επίδομα υπολογίζεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και καταβάλλεται σε οικογένειες με παιδιά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Τα ποσά του επιδόματος κυμαίνονται από 28 έως 70 ευρώ μηνιαίως ανά παιδί, ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών.

Η οριστική υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη, καθώς οι πρόχειρες αιτήσεις δεν εξετάζονται από τον ΟΠΕΚΑ. Snapshot powered by AI

Μετά την πληρωμή της τέταρτης δόσης για το επίδομα παιδιού που ολοκληρώθηκε χθες, Τρίτη, ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων.

Ειδικότερα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 ανοίγει σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 08:00 το πρωί, προκειμένου οι δικαιούχοι του επιδόματος να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να προχωρήσουν σε τυχόν τροποποιήσεις των υφιστάμενων.

Πώς να κάνετε την αίτηση

Η αίτηση για το επίδομα παιδιού (Α21) γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ ή του Gov.gr. Χρειάζεστε τους προσωπικούς σας κωδικούς TaxisNet και επιβεβαίωση του ΑΜΚΑ σας. Η υποβολή γίνεται μία φορά κάθε χρόνο (από τον Μάρτιο έως τα μέσα Ιανουαρίου του επόμενου έτους).

Βήματα για την υποβολή της αίτησης

Σύνδεση: Μπείτε στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Επιδόματος Παιδιού Α21 χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet.

Φορολογική δήλωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε υποβάλλει πρώτα τη φετινή σας φορολογική δήλωση (Ε1), καθώς το ποσό υπολογίζεται με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Στοιχεία οικογένειας: Επιβεβαιώστε ή συμπληρώστε τη σύνθεση της οικογένειάς σας (παιδιά, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ παιδιών/συζύγου όπου απαιτείται).

ΙΒΑΝ: Καταχωρίστε τον αριθμό λογαριασμού (IBAN) στον οποίο επιθυμείτε να πιστώνεται το επίδομα.

Δικαιολογητικά: Επισυνάψτε τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. βεβαιώσεις σπουδών για ενήλικα τέκνα ή πιστοποιητικά αναπηρίας) εάν ζητηθούν.

Οριστική υποβολή: Πατήστε οριστική υποβολή, διότι οι πρόχειρες αιτήσεις δεν εξετάζονται από τον ΟΠΕΚΑ.

Τα ποσά

Το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται βάσει κλιμακούμενου εισοδηματικού κριτηρίου, ώστε να καταβάλλεται στοχευμένα στις οικογένειες με παιδιά, που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Αναλυτικότερα:

1.Όταν το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα είναι έως 6.000 ευρώ, το επίδομα είναι:

70 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο επιπλέον

ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο επιπλέον 70 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο

ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο επιπλέον 140 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

2.Όταν το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα είναι από 6.001 ευρώ έως 10.000 ευρώ, το επίδομα είναι:

42 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο επιπλέον

ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο επιπλέον 42 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο επιπλέον

ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο επιπλέον 84 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

3.Όταν το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα είναι από 10.001 ευρώ έως 15.000 ευρώ, το επίδομα είναι:

28 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο επιπλέον

ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο επιπλέον 28 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο επιπλέον

ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο επιπλέον 56 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

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