Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις - Τα ποσά

Πώς να κάνετε την αίτηση

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις - Τα ποσά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού ανοίγει σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, στις 08:00 για νέες αιτήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων.
  • Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ΗΔΙΚΑ ή Gov.gr με κωδικούς TaxisNet και ΑΜΚΑ, και υποβάλλεται μία φορά ετησίως.
  • Το επίδομα υπολογίζεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και καταβάλλεται σε οικογένειες με παιδιά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
  • Τα ποσά του επιδόματος κυμαίνονται από 28 έως 70 ευρώ μηνιαίως ανά παιδί, ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών.
  • Η οριστική υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη, καθώς οι πρόχειρες αιτήσεις δεν εξετάζονται από τον ΟΠΕΚΑ.
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Μετά την πληρωμή της τέταρτης δόσης για το επίδομα παιδιού που ολοκληρώθηκε χθες, Τρίτη, ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων.

Ειδικότερα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 ανοίγει σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 08:00 το πρωί, προκειμένου οι δικαιούχοι του επιδόματος να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να προχωρήσουν σε τυχόν τροποποιήσεις των υφιστάμενων.

Πώς να κάνετε την αίτηση

Η αίτηση για το επίδομα παιδιού (Α21) γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ ή του Gov.gr. Χρειάζεστε τους προσωπικούς σας κωδικούς TaxisNet και επιβεβαίωση του ΑΜΚΑ σας. Η υποβολή γίνεται μία φορά κάθε χρόνο (από τον Μάρτιο έως τα μέσα Ιανουαρίου του επόμενου έτους).

Βήματα για την υποβολή της αίτησης

  • Σύνδεση: Μπείτε στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Επιδόματος Παιδιού Α21 χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet.
  • Φορολογική δήλωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε υποβάλλει πρώτα τη φετινή σας φορολογική δήλωση (Ε1), καθώς το ποσό υπολογίζεται με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα.
  • Στοιχεία οικογένειας: Επιβεβαιώστε ή συμπληρώστε τη σύνθεση της οικογένειάς σας (παιδιά, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ παιδιών/συζύγου όπου απαιτείται).
  • ΙΒΑΝ: Καταχωρίστε τον αριθμό λογαριασμού (IBAN) στον οποίο επιθυμείτε να πιστώνεται το επίδομα.
  • Δικαιολογητικά: Επισυνάψτε τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. βεβαιώσεις σπουδών για ενήλικα τέκνα ή πιστοποιητικά αναπηρίας) εάν ζητηθούν.
  • Οριστική υποβολή: Πατήστε οριστική υποβολή, διότι οι πρόχειρες αιτήσεις δεν εξετάζονται από τον ΟΠΕΚΑ.
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Τα ποσά

Το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται βάσει κλιμακούμενου εισοδηματικού κριτηρίου, ώστε να καταβάλλεται στοχευμένα στις οικογένειες με παιδιά, που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Αναλυτικότερα:

1.Όταν το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα είναι έως 6.000 ευρώ, το επίδομα είναι:

  • 70 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο επιπλέον
  • 70 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο
  • επιπλέον 140 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

2.Όταν το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα είναι από 6.001 ευρώ έως 10.000 ευρώ, το επίδομα είναι:

  • 42 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο επιπλέον
  • 42 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο επιπλέον
  • 84 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

3.Όταν το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα είναι από 10.001 ευρώ έως 15.000 ευρώ, το επίδομα είναι:

  • 28 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο επιπλέον
  • 28 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο επιπλέον
  • 56 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

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