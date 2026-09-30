Τουρκικό οικονομικό σκάνδαλο: Ο προφυλακισμένος πρόεδρος και τα παρατημένα πολυτελή γιοτ στη Ρόδο

Στο επίκεντρο τα γιοτ του Τούρκου επιχειρηματία που φέρονται να βρίσκονται στη Ρόδο

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Τουρκικό οικονομικό σκάνδαλο: Ο προφυλακισμένος πρόεδρος και τα παρατημένα πολυτελή γιοτ στη Ρόδο
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τουρκικά δημοσιεύματα συνδέουν πολυτελή σκάφη στη Ρόδο με τον προφυλακισμένο πρόεδρο της Pusula Portföy Yönetimi, Μουχάμεντ Γιαρίζ.

Ο Μουχαμέντ Γιαρίζ (Muhammed Yarız) είναι ο προφυλακισμένος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της τουρκικής εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων Pusula Portföy Yönetimi. Ο Γιαρίζ συνελήφθη και προφυλακίστηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο ενός τεράστιου οικονομικού σκανδάλου που συγκλονίζει τη χρηματοπιστωτική αγορά της Τουρκίας. Το σκάνδαλο αφορά την κατάρρευση επενδυτικών κεφαλαίων (funds), με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας (SPK) να θέτει σε εκκαθάριση 131 funds διαφόρων εταιρειών (ανάμεσά τους και της Pusula), η συνολική αξία των οποίων αγγίζει εκατοντάδες δισεκατομμύρια λίρες, επηρεάζοντας πάνω από 500.000 επενδυτές.

Τα γιοτ στη Ρόδο

Στο επίκεντρο της μεγάλης χρηματιστηριακής έρευνας στην Τουρκία βρίσκεται το γιοτ «Pusula», μήκους 26 μέτρων και εκτιμώμενης αξίας περίπου 3,5 εκατ. ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκεται στη νέα μαρίνα της Ρόδου. Στο νησί φέρεται να βρίσκεται επίσης το «Junior Amor», αξίας περίπου 500.000 ευρώ.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι στις 2 Σεπτεμβρίου, ενώ εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Γιαρίζ, ο επιχειρηματίας φέρεται να πέρασε από τη Μαρμαρίδα στη Ρόδο με το πολυτελές γιοτ «Amor», αξίας περίπου 14,5 εκατ. δολαρίων.

Επικαλούμενος μαρτυρίες, Τούρκος δημοσιογράφος υποστηρίζει ακόμη ότι με το ίδιο σκάφος ενδέχεται να μεταφέρθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό στο εξωτερικό. Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις ελληνικές αρχές.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το γιοτ «Pusula» μεταφέρθηκε από την Τουρκία στη Ρόδο ενώ η δικαστική έρευνα βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη. Η εξέλιξη αυτή εγείρει ερωτήματα για πιθανή απομάκρυνση περιουσιακών στοιχείων εκτός Τουρκίας.

Οι τουρκικές αρχές έχουν ήδη επιβάλει δεσμεύσεις και κατασχέσεις σε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με την υπόθεση, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πολυτελή αυτοκίνητα μεγάλης αξίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν η Τουρκία έχει υποβάλει επίσημο αίτημα προς τις ελληνικές αρχές για τη δέσμευση των σκαφών που βρίσκονται στη Ρόδο.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές: Στις 5 Οκτωβρίου το πρώτο «σήμα» Μητσοτάκη – Ο σχεδιασμός της ΝΔ για ψηφοδέλτια, περιοδείες και νέα πρόσωπα

07:19ΕΛΛΑΔΑ

Ρινόκερος ηλικίας 8 - 8,5 εκατ. ετών, βρέθηκε στο Γεωπάρκο της Σητείας

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη θλίψη στην Καβάλα και τη Θάσο για τον θάνατο του 16χρονου Άνι - Έχασε τη ζωή του σε ακατάλληλο γήπεδο για ένα «τζαρτζάρισμα»

07:14ΥΓΕΙΑ

Οι 10 πρώτες ημέρες του Medwatch: «Εξαφανίστηκαν» 9 στις 10 διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών – Οι 223 «κόκκινες» περιπτώσεις

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα στην Αθήνα: Ένα άτομο στο νοσοκομείο – Απομακρύνθηκαν ένοικοι από την πολυκατοικία

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Νέες καταγγελίες για τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου – «Μάλλον έχει ρατσισμό μέσα της»

07:01ΚΑΙΡΟΣ

Το Σούπερ Ελ Νίνιο απειλεί να καταρρίψει ρεκόρ που ισχύει από το 1905 - Το σπάνιο φαινόμενο

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκινάει «εμφανίσεις» ο Τσίπρας - Στην Κυψέλη σήμερα με κατοίκους που πλήττονται από τις εργασίες του Μετρό

06:56LIFESTYLE

Αλλάζουν τα τηλεοπτικά Σαββατοκύριακα - Οι νέες εκπομπές και οι μεγάλες επιστροφές

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος για τον ηθοποιό Τσαντ Λόου – Πέθανε η 13χρονη κόρη του Φιόνα

06:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν: Πεισμωμένος για το 2 στα 2 στην EuroLeague - Η ώρα και το κανάλι

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικό οικονομικό σκάνδαλο: Ο προφυλακισμένος πρόεδρος και τα παρατημένα πολυτελή γιοτ στη Ρόδο

06:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις - Τα ποσά

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (30/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε έγκυο στην πλατεία Κολιάτσου – Συνελήφθη ο αναβάτης

06:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Επιβεβαιώθηκε επιστημονικά ότι βρέθηκαν τα ιερά λείψανα της Αγίας Χρυσής στην Έδεσσα

06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές τακτικών και έκτακτων επιδομάτων – Ποιοι είναι οι 1 εκατ. δικαιούχοι που θα πάνε «ταμείο»

05:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με θυελλώδεις ανέμους και νέα πτώση της θερμοκρασίας η Τετάρτη – Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:28ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αγριεύει ο καιρός, έρχεται βροχή με διάρκεια - Το πιο δύσκολο 24ωρο

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τη στιγμή του ξυλοδαρμού της δασκάλας στο νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια: Προσοχή, σκληρές εικόνες

05:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με θυελλώδεις ανέμους και νέα πτώση της θερμοκρασίας η Τετάρτη – Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Μάθημα οδήγησης κατέληξε σε τραγωδία: 18χρονη σκότωσε κατά λάθος τον πατέρα της

06:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Επιβεβαιώθηκε επιστημονικά ότι βρέθηκαν τα ιερά λείψανα της Αγίας Χρυσής στην Έδεσσα

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος για τον ηθοποιό Τσαντ Λόου – Πέθανε η 13χρονη κόρη του Φιόνα

19:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Προχωρά η αποκατάσταση του ανακτόρου – Πλησιάζει η ώρα που θα ανοίξει τις πύλες του για το κοινό

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατηγόρησαν οικιακή βοηθό για κλοπή 50.000 ευρώ - Βρέθηκαν μέσα στο σπίτι

17:45ΕΘΝΙΚΑ

Συρίγος: «Υποχωρήσαμε» - Η παραδοχή για την ελληνική στάση σε δύο επεισόδια με τουρκικά πλοία στην Κάσο

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Αγόρι με αυτισμό δέχτηκε την έκπληξη της ζωής του στον γάμο των γονιών του - Η στιγμή που έκανε τους πάντες να δακρύσουν

19:58ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρές βροχές το επόμενο τετραήμερο - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Πόσα χρήματα βρέθηκαν στον λογαριασμό της - Έκανε ξεχωριστή δήλωση από τον Θεοδωρόπουλο

22:40ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (1/10)

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικό οικονομικό σκάνδαλο: Ο προφυλακισμένος πρόεδρος και τα παρατημένα πολυτελή γιοτ στη Ρόδο

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Χαλκίδα: Πέθανε στα 42 της η δασκάλα Μαρία Παναγιώτου - Μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε έγκυο στην πλατεία Κολιάτσου – Συνελήφθη ο αναβάτης

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Η Γάκα μου πρότεινε πλασμαφαίρεση, γέλασα όταν άκουσα το ποσό» λέει ο υπνοθεραπευτής

21:01ΕΛΛΑΔΑ

«Θόλωσα και της έριξα 2 χαστούκια»: Παραδέχεται τον ξυλοδαρμό της διευθύντριας του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια ο πατέρας μαθήτριας

16:54LIFESTYLE

Νίκος Ψαρράς για Μαζωνάκη: «Ήμασταν μαζί φαντάροι» – Η άγνωστη ιστορία από τον στρατό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ