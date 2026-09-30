Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: "Νυστέρι" στα παράσιτα της Υγείας

Ελεύθερος Τύπος: Ελαφρύτερο εκκαθαριστικό με 5 κινήσεις

Η Καθημερινή: Ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες ενόψει χειμώνα

Τα Νέα: Δυσαρέσκεια "αφορισμοί" και αστοχίες

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

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