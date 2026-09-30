Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: "Νυστέρι" στα παράσιτα της Υγείας
Ελεύθερος Τύπος: Ελαφρύτερο εκκαθαριστικό με 5 κινήσεις
Η Καθημερινή: Ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες ενόψει χειμώνα
Τα Νέα: Δυσαρέσκεια "αφορισμοί" και αστοχίες
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος