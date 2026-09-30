Αλλάζουν τα τηλεοπτικά Σαββατοκύριακα - Οι νέες εκπομπές και οι μεγάλες επιστροφές

«Φουντώνει» ο ανταγωνισμός τα Σαββατοκύριακα

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Αλλάζουν τα τηλεοπτικά Σαββατοκύριακα - Οι νέες εκπομπές και οι μεγάλες επιστροφές
LIFESTYLE
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  • Ο Νίκος Μάνεσης μετακινείται στις 09:15, ενώ ο ανταγωνισμός στα τηλεοπτικά Σαββατοκύριακα εντείνεται με νέες εκπομπές και επιστροφές.
  • Η Φαίη Σκορδά ετοιμάζει νέα πρωινή εκπομπή για τον ΑΝΤ1, που θα ξεκινήσει πιθανώς στις 17 Οκτωβρίου.
  • Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επιστρέφει με το «The Roadshow» για 3η σεζόν το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, με νέο υλικό και ιστορίες από όλη την Ελλάδα.
  • Στον ΑΝΤ1, η Ζέτα Μακρυπούλια θα παρουσιάζει το «Moments» με ξεχωριστούς καλεσμένους και συγκινητικές ιστορίες ζωής.
  • Ο ΣΚΑΪ ξεκινά δυναμικά με την 10η σεζόν του «Kitchen Lab» του Άκη Πετρετζίκη και το «Voice» με αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη στις 3 Οκτωβρίου.
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Τα Σαββατοκύριακα φαίνεται ότι αλλάζουν ξανά μορφή στην ελληνική τηλεόραση, καθώς ολοένα και περισσότερες εκπομπές προσγειώνονται στην αρένα. Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός, ήδη οι πρώτες αλλαγές είναι γεγονός με τη μετακίνηση του Νίκου Μάνεση στις 09.15 και η συνέχεια κρύβει εκπλήξεις.

Στην πρωινή ζώνη, πιθανότατα στις 17 Οκτωβρίου, θα βγει στον αέρα η νέα πρόταση του ΑΝΤ1 με τη Φαίη Σκορδά. Η παρουσιάστρια προσπαθεί να οριστικοποιήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες και να «κλειδώσει» τους συνεργάτες της, ώστε να πει μια διαφορετική καλημέρα στο κοινό της. Είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που θα αναλάβει μία εκπομπή το Σαββατοκύριακο και το στοίχημα είναι μεγάλο.

Στον ΑΝΤ1, τα βράδια του Σαββάτου, επιστρέφει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Το «The Roadshow» έρχεται για 3η σεζόν στις 10 Οκτωβρίου, πιο ανανεωμένο, πιο απρόβλεπτο, πιο διασκεδαστικό και με ακόμα περισσότερες ιστορίες από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ο Γρηγόρης μάς κάνει και πάλι συνοδοιπόρους στις απρόβλεπτες συναντήσεις και εμπειρίες, που μόνο ένα ταξίδι στον δρόμο μπορεί να προσφέρει. Παραδόσεις που περνούν από γενιά σε γενιά, τοπικές γεύσεις, μουσικές, χιούμορ, συγκίνηση και φυσικά… πολλές αναπάντεχες περιπέτειες συνθέτουν κάθε νέο επεισόδιο.

Στη βραδινή ζώνη του Σαββάτου, στον ΑΝΤ1, θα βρεθεί και το «Moments», που σύντομα ξεκινά γυρίσματα με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Η λαμπερή παρουσιάστρια θα υποδέχεται και φέτος ξεχωριστούς καλεσμένους, που θα συγκινήσουν με τις ιστορίες ζωής τους.

Την ίδια ώρα, η ΕΡΤ κλειδώνει το σχήμα Δέσποινα Καμπούρη-Αφροδίτη Γραμμέλη - Θάνος Παπαχάμος. Οι δύο κυρίες, η καθεμία με τη δική της ξεχωριστή πορεία στον κόσμο των media, και ο δημοσιογράφος θα ενώσουν τις δυνάμεις τους σε ένα μαγκαζίνο που δεν θα περάσει απαρατήρητο.

Τα βλέμματα, αυτή την περίοδο, είναι στραμμένα στον ΣΚΑΪ. Το ερχόμενο Σάββατο, στις 16.00, ο Άκης Πετρετζίκης επιστρέφει δυναμικά με το «Kitchen Lab» για 10η συνεχόμενη σεζόν! Ο κορυφαίος σεφ μας προσκαλεί σε ένα συναρπαστικό γαστρονομικό ταξίδι, γεμάτο μυρωδιές, πρωτότυπες ιδέες και πιάτα που... απογειώνουν το οικογενειακό τραπέζι. Ο Άκης αναδεικνύει την ομορφιά της μαγειρικής μέσα από απλά υλικά, μοιράζεται πρακτικές τεχνικές που πετυχαίνουν πάντα και προτείνει συνταγές που δίνουν γεύση στα σαββατοκύριακά μας.

Στις 3 Οκτωβρίου, στις 21.00, πρεμιέρα κάνει και το «Voice» του ΣΚΑΪ με ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη. Χρήστος Μάστορας, Πάνος Μουζουράκης και Έλενα Παπαρίζου κάθονται στις καρέκλες τους και υποδέχονται αγαπημένους συναδέλφους για να δώσουν φωνή στα τραγούδια του καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή. Ο Νίκος Βουρλιώτης, ο Apon, η Κατερίνα Στανίση, ο Στέλιος Διονυσίου και η Πίτσα Παπαδοπούλου, συγκινούν. Ξεχωριστή θέση στο επεισόδιο έχει και η Πάολα, η οποία θα βρεθεί φέτος στην επιτροπή.

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