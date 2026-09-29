Μια γυναίκα: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα – Αναλυτικά τα πρώτα επεισόδια

Η νέα σειρά του ALPHA θα συγκινήσει με την ιστορία της 

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Μια γυναίκα: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα – Αναλυτικά τα πρώτα επεισόδια
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  • Η σειρά «Μια γυναίκα» θα κάνει πρεμιέρα στον ALPHA στις 7 Οκτωβρίου, στις 22:00, με πρωταγωνίστρια τη Δανάη Παππά.
  • Η ιστορία ακολουθεί τη Μαρίνα, που μετά τον θάνατο του συζύγου της, μεγαλώνει μόνη της τα δύο παιδιά της και αντιμετωπίζει δυσκολίες.
  • Στο πρώτο διπλό επεισόδιο, μια θεομηνία καταστρέφει το πατρικό σπίτι της Μαρίνας στον Πειραιά, αφήνοντάς την άστεγη με τα παιδιά της.
  • Η Μαρίνα έχει αποκοπεί από την οικογένεια της Ελισσάβετ, που μαθαίνει για την κατάσταση της μετά την κάλυψη της καταστροφής από τα μέσα ενημέρωσης.
  • Η σειρά παρουσιάζει τις προσπάθειες της Μαρίνας να διαχειριστεί το πένθος, τις ευθύνες και τις στερήσεις, ενώ διατηρεί ζωντανή τη μνήμη του άντρα της στα παιδιά της.
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Ο ALPHA επιφυλάσσει ακόμα εκπλήξεις στους τηλεθεατές στον τομέα της μυθοπλασίας. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στις 22.00, πρεμιέρα θα κάνει η δραματική σειρά «Μια γυναίκα» με τη Δανάη Παππά σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σύμφωνα με την υπόθεση, η Μαρίνα, μετά τον απροσδόκητο χαμό του συζύγου της Νίκου, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα. Μόνη πλέον, αναλαμβάνει να μεγαλώσει τα δύο μικρά παιδιά τους, προσπαθώντας να διαχειριστεί την καθημερινότητα, το πένθος και τις αυξημένες ευθύνες.

Στο πρώτο διπλό επεισόδιο, μια πρωτοφανής θεομηνία καταστρέφει το πατρικό σπίτι της Μαρίνας στον Πειραιά, όπου ζει με τα δυο μικρά παιδιά της την ευφυή Χαρά και τον εσωστρεφή Νικόλα. Η Μαρίνα ζει με τη μνήμη του άντρα της Νίκου, που έχει πνιγεί σε ατύχημα πριν τέσσερα χρόνια. Παλεύει να τον κρατήσει ζωντανό στις ψυχές των παιδιών, με το να τους μιλάει καθημερινά γι’ αυτόν και τις όμορφες στιγμές τους. Η αδερφή της Εύα, με εύθραυστη ψυχοσύνθεση και τάσεις πανικού, εξαπατά τους γονείς της με ψέματα.

Η μητέρα της Ελισσάβετ, πρώην μοντέλο, διευθύνει το τμήμα spa κεντρικού ξενοδοχείου. Ο άνδρας της Ελισσάβετ Κωστής, παλιά δόξα της υψηλής ραπτικής, παλεύει να ορθοποδήσει μετά το έμφραγμα που τον γονάτισε και διατηρεί πια συνοικιακό ραφτάδικο. Η Μαρίνα δεν έχει καμμιά επικοινωνία με την Ελισσάβετ και την οικογένειά της, εδώ και είκοσι χρόνια. Παλεύει μόνη της να μεγαλώσει τα παιδιά της, με μεγάλες στερήσεις και κάνοντας ό,τι δουλειά βρει. Έχει μεγάλο ταλέντο στη ζαχαροπλαστική, αλλά την ασκεί στο περιθώριο του χρόνου της. Μετά την θεομηνία, μένει με τα παιδιά στο δρόμο. Τα μέσα μεταδίδουν την καταστροφή κι η Ελισσάβετ τη βλέπει ξαφνικά στην τηλεόραση. Δεν ξέρει τίποτε για τη ζωή της κόρης της.

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