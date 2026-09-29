Άνω Λιόσια: Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η διευθύντρια του νηπιαγωγείου μετά την επίθεση

Snapshot Η διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από ξυλοδαρμό που δέχθηκε από συγγενείς μαθητών.

Διεξάγεται Ένορκη Διοικητική Εξέταση και προκαταρκτική έρευνα με εμπλοκή εισαγγελέων και αστυνομικών αρχών.

Το περιστατικό συνέβη παρουσία του ανήλικου παιδιού της διευθύντριας, το οποίο ήταν παρόν στον τραυματισμό της.

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών θα αποδοθούν ευθύνες όπου πρέπει, ενώ η σχολική μονάδα θα λειτουργήσει κανονικά με ψυχολογική υποστήριξη.

Δεν έχει κατατεθεί καμία καταγγελία εναντίον της διευθύντριας για προηγούμενη συμπεριφορά ή μπούλινγκ. Snapshot powered by AI

«Περιστατικό που τραυματίζει τη σχολική κοινότητα», χαρακτήρισε ο Διονύσης Αναστασόπουλος, αναπληρωτής διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, τον ξυλοδαρμό της εκπαιδευτικού που σημειώθηκε στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων.

Ο κ. Αναστασόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews επεσήμανε ότι είναι σε εξέλιξη ΕΔΕ για το περιστατικό που σημειώθηκε τη Δευτέρα, ενώ χαρακτήρισε δεδομένο ότι είναι μηδενική η ανοχή σε κάθε πράξη βίας από όποια πλευρά.

«Έχει δοθεί ήδη οδηγία για Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να δούμε το πριν και το μετά. Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, είναι ενήμερος ο εισαγγελέας Ανηλίκων και φυσικά οι αστυνομικές Αρχές. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της ΕΔΕ και της προκαταρκτικής για να αποφανθούμε», δήλωσε ο Διονύσης Αναστασόπουλος. Χαρακτήρισε αποσπασματικό το βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα καταγράφοντας τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου να λέει στους μικρούς μαθητές του σχολείου ότι «σας έφαγα τα χέρια αν χαλάσετε κάτι του σχολείου».

«Είναι μητέρα ανήλικου που ήταν παρόν στον τραυματισμό της»

Κι ενώ η διευθύντρια καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από συγγενείς μαθητών του Νηπιαγωγείου ο κ. Αναστασόπουλος επισημαίνει: «Η διευθύντρια νοσηλεύεται όχι με αμυχές αλλά σε σοβαρή κατάσταση και είναι μητέρα ανήλικου που ήταν παρόν στον τραυματισμό της κι αυτό δίνει επιπλέον διάσταση. Εσείς βασίζεστε αποκλειστικά σε ένα βίντεο. Εγώ οφείλω να κινηθώ με συγκεκριμένο πρωτόκολλο και δεν μπορεί εν μέσω ένορκης διοικητικής εξέτασης που είναι μυστική να δώσω άλλα δεδομένα στον αέρα, με βάση το δικό μου καθηκοντολόγιο».

Μετά τα πορίσματα θα απονεμηθούν ευθύνες όπου πρέπει, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει λάβει καμία καταγγελία για την προϊσταμένη του νηπιαγωγείου. Η ίδια η εκπαιδευτικός φέρεται να υποστηρίζει ότι μετά το περιστατικό δέχθηκε σωματική επίθεση από άτομα που βρίσκονταν στο σημείο και ότι χρειάστηκε να μεταβεί σε νοσοκομείο, έχοντας τραύματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι.

«Είναι βαριά τραυματισμένη και αναρρώνει. Από αύριο το πρωί ισχύει η εντολή αναπλήρωσης του κενού και πάνω από όλα θωρακίσαμε το σχολείο , καθώς έσκυψε πάνω η Υπουργός Παιδείας για παροχή ψυχολόγου και κοινωνικής λειτουργού», είπε ο κ. Αναστασόπουλος διαβεβαιώνοντας ότι η σχολική μονάδα αύριο θα λειτουργήσει κανονικά.

«Ελέγχονται, αποπέμπονται και παραπέμπονται εκπαιδευτικοί για πράξεις μπούλινγκ αλλά δεν μπορούμε έτσι να καταδικάσουμε μητέρα ανήλικου παιδικού, πόσο μάλλον αφού είμαι ο πειθαρχικός προϊστάμενος», πρόσθεσε.

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